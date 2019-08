Al Qaeda amenaza a Bush en su gira por Oriente Medio

El portavoz estadounidense de Al Qaeda, Adam Gadhan, más conocido como "Azzam el Americano", ha instado a los seguidores de esa red terrorista a recibir con "bombas y coches-bomba" al presidente de EEUU, George W. Bush, durante su próximo viaje por Oriente Medio.



Gadhan hace este llamamiento en un nuevo vídeo colgado en una página web islámica, en el que habla de las "derrotas" de EEUU y de las "hazañas" de los "muyahidines" (combatientes islámicos) en Irak, Afganistán, Somalia, el "Magreb islámico", Chechenia, Pakistán y Palestina.



"Estaremos esperándole", dice el portavoz de Al Qaeda en alusión a Bush, que tiene previsto realizar una gira por Oriente Medio y el golfo Pérsico entre los próximos días 9 y 16 que le llevará a Israel, Cisjordania, Kuwait, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Arabia Saudí y Egipto.



"Me dirijo con este mensaje a mis hermanos en Palestina y la península arábiga 'ocupada', en especial, y a toda la región, en general, para que reciban al cruzado y asesino Bush durante su visita en enero no con flores, sino con bombas y coches-bomba", indica Gadhan en el vídeo, de unos 50 minutos de duración.



Crítica a aliados árabes

Asimismo, critica a los gobernantes árabes aliados de Washington y denuncia la conferencia de paz para Oriente Medio celebrada en noviembre pasado en Annapolis (EEUU), donde, en su opinión, "Bush y sus marionetas acordaron la judaización de Palestina".



El "Americano" reitera que "Palestina seguirá siendo musulmana, a pesar de Bush y sus marionetas", y considera que "Bush ha sido derrotado" y que "intenta únicamente mantener el prestigio de (Norte)américa".



"Un repaso a la derrota norteamericana no podría ser completo sin una referencia al número de cómplices cruzados de Bush que han sido destronados durante su complicidad con la cruzada perdida", agrega el portavoz de Al Qaeda.



Cita, entre otros, como "cómplices" a los antiguos secretarios de Estado y de Defensa de EEUU Colin Powell y Donald Rumsfeld, así como a los ex presidentes de Gobierno de España e Italia Jose María Aznar y Silvio Berlusconi, respectivamente.



Al Qaeda ha asumido en el pasado algunas acciones terroristas en Arabia Saudí y ha amenazado con atacar instalaciones petrolíferas en varios países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) Pérsico, integrado por los EAU, Qatar, Bahrein, Omán y Kuwait, además del reino wahabí.



Esos países son todos aliados de EEUU y varios de ellos acogen en su territorio o en sus aguas territoriales bases militares estadounidenses, lo que Al Qaeda califica de "ocupación".



El anterior mensaje de "Azzam el Americano" fue difundido en agosto pasado a través de páginas web islámicas y en él amenazaba con atentados contra las legaciones diplomáticas de EEUU en el mundo.