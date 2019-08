Al Qaida amenaza con atentados a Bush

Un estadounidense converso al Islam y miembro de Al Qaida llamó ayer a los militantes islamistas a acoger al presidente estadounidense, George W. Bush “con bombas y coches bomba” durante la gira que iniciará el miércoles por Oriente Medio y el Golfo.



Bush debe ser acogido “no con flores ni con aplausos, sino con bombas y coches bomba”, dijo Adam Yahiye Gadahn en un mensaje audio y vídeo difundido ayer por internet.



El mensaje de Gadhan, alias “Azzam el estadounidense”, fue difundido en una página web islamista que suelen utilizar los grupos radicales, pero por ahora no se pudo probar su autenticidad.



Por su parte, la Casa Blanca desestimó las amenazas de Al Qaeda sobre ataques al presidente Bush, diciendo que el grupo radical islamista “no ofrece otra cosa que muerte y violencia”.



“Al Qaeda no ofrece otra cosa que muerte y violencia”, dijo Gordon Johndroe, portavoz de la Casa Blanca en temas de seguridad nacional, quien indicó a la AFP que la visita del presidente Bush esta semana busca “ofrecer la ideología de la esperanza” a “personas que buscan una vida mejor”.



En el fragmento del mensaje en el que hace referencia a Bush Gadhan --quien está considerado como el portavoz anglófono de la red Al Qaida de Osama bin Laden-- se expresó en árabe. En el resto de la grabación, que dura 50 minutos, “Azzam el estadounidense” habla y reza en inglés versículos y salmodias coránicos.



En cuanto a su llamado a atentar contra el presidente estadounidense, el islamista lo califica de “urgente” y lo dirige a “nuestros hermanos muyahidines en Palestina y en la Península Árabe especialmente, y en todo la región en general”.



Además, hace un balance de las “victorias” de los muyahidines en Afganistán, en Irak y en el Zagreb, y en signo de desafío a su país natal, rompe su pasaporte estadounidense.



Con gafas y vestido con una túnica tradicional de los países del Golfo --gris--, y con una “kefiah” a cuadros blancos y rojos --también típica de la región, el islamista-- fue grabado delante de una mesa donde había un ordenador portátil.



Arremete contra otros gobernantes

En ese escenario, arremete en particular contra los presidentes paquistaní, Pervez Musharraf, y egipcio, Hosni Mubarak, y contra el rey Abdalá de Arabia Saudí, país este último que sufre desde 2003 una campaña de atentados perpetrados por la rama local de Al Qaida.



Su mensaje concluye con una invocación a “la victoria de los musulmanes sobre los judíos, los estadounidenses y sus aliados”.



Gadahn, un californiano converso al Islam en 1995, ha aparecido desde 2004 en varios vídeos de Al Qaida, donde se alegra de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y amenaza con nuevos ataques.



Nacido en septiembre de 1978, Gadahn partió de Estados Unidos en 1998 con destino a Pakistán, según datos de la Policía Federal estadounidense.



En su anterior mensaje, del 5 de agosto de 2007, Gadahn anunció atentados por todo el mundo, sobre todo en el Golfo, contra embajadas y consulados occidentales.



El 29 de mayo de 2007 exigió a Estados Unidos retirar sus fuerzas de todos los territorios musulmanes, y en septiembre de 2005 amenazó a las ciudades de Los Ángeles y Melbourne --en Estados Unidos y Australia, respectivamente-- con atentados de Al Qaida.



Bush inicia una gira por Oriente Medio el próximo miércoles en Israel. que le llevará también a los territorios palestinos, Kuwait, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Egipto, hasta el 16 de enero.