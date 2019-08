Colombia no permitirá más comisiones para liberación de rehenes

El Gobierno colombiano anunció que no permitirá más comisiones humanitarias internacionales como la propuesta por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que esperaba la entrega de tres personas secuestradas por la guerrilla de las FARC.



El canciller colombiano, Fernando Araújo, declaró a Caracol Radio que esa comisión, que esperaba en la ciudad de Villavicencio (centro colombiano) la entrega de los rehenes, era "favorable" a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).



"Esta comisión, que vino en un acto de transparencia y de apertura del Gobierno colombiano, llegó con un discurso muy cargado en contra del Gobierno y muy favorable a las FARC, poniendo siempre en duda los informes que daba el Gobierno y registrando siempre como reales las mentiras de las FARC", expresó el ministro colombiano.



El pasado 18 de diciembre las FARC prometieron entregar a la ex candidata a vicepresidente de Colombia, Clara Rojas, cautiva desde el 2002; a Emmanuel, el hijo que ésta tuvo con un rebelde hace más de tres años; y a la ex parlamentaria Consuelo González de Perdomo, que está secuestrada desde el 2001.



Para ello se organizó una comisión formada por garantes de siete países y delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja, pero las FARC no entregaron a los rehenes argumentando supuestas operaciones militares en la zona.



Sin embargo, el 31 de diciembre el presidente colombiano, Álvaro Uribe, dijo que las FARC no entregaban a los tres secuestrados porque el niño no se encontraba en poder del grupo rebelde sino al cuidado del estatal Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).



La versión del Gobierno colombiano sobre el niño Emmanuel fue confirmada el viernes pasado con el resultado de unas pruebas de ADN.



El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia señaló que esas comisiones humanitarias "están conformadas por personas que no conocen la situación colombiana ni a las FARC".



"Por eso, vienen a atacar al Gobierno y a defender a la guerrilla. El resultado de esta gestión fue malo", agregó el canciller Araújo.



No obstante, confió en que el grupo insurgente "cumpla su palabra" de entregar a las dos secuestradas en cuyo caso el Gobierno colombiano facilitaría la entrega, "pero sin aceptar la presencia de comisiones internacionales humanitarias", indicó.



En la comisión humanitaria participaban delegados de Argentina, Brasil, Bolivia, Cuba, Ecuador, Francia y Suiza.



Araújo lamentó que algunos miembros de esa comisión "después de conocerse la identidad de Emmanuel y de comprobarse que la verdadera razón por la cual no entregaban a los secuestrados era que no tenían a Emmanuel, siguen dudando sobre la transparencia y la sinceridad de los informes que ha presentado el Gobierno colombiano".



"En esas condiciones nosotros consideramos que esas comisiones sirven sólo para crearle un escenario favorable a las FARC en la comunidad internacional, y creemos que eso debemos cortarlo de raíz y no debemos seguirlo permitiendo", manifestó.



El canciller Araújo afirmó que ha hablado con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, para limar asperezas entre los dos países, deterioradas después de que Bogotá cancelara la mediación de Chávez en favor de un acuerdo humanitario entre 45 secuestrados por 500 guerrilleros de las FARC.



Araújo no compartió la petición que Venezuela hizo a Colombia de "esclarecer" los sucedido con el niño Emmanuel.



"Más bien deberían pedirles explicaciones a las FARC, que los ha engañado y que han ofrecido la liberación de unos secuestrados e incumplieron su oferta", puntualizó Araújo.