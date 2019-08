Obama adelanta a Hillary

CLAREMONT, EU / AFP



El senador Barack Obama amplió este lunes su ventaja en los sondeos, augurando un nuevo golpe a las esperanzas de su rival Hillary Clinton a la Casa Blanca en la víspera de las primarias de New Hampshire.



Los rivales demócratas tomaron los caminos enfangados enfrentándose a una dura jornada de mítines, en el último día de encarnizada campaña, durante la cual la ex primera dama buscó cortar el impulso del que se beneficia Obama desde que ganó los caucus de Iowa el jueves.



Entretanto, el republicano John McCain trató de afianzar la ventaja sobre su rival Mitt Romney, quien necesita una fuerte actuación tras un desalentador segundo lugar la semana pasada en Iowa.



Mientras Clinton cuestionaba duramente la experiencia de Obama, y sugería que su retórica mascaba una escasez de logros, Obama se posicionaba como favorito en los sondeos menospreciando las tácticas de su rival.



“Últimamente encuentro un tanto deprimente la forma en que están llevando adelante su campaña”, dijo Obama durante una entrevista a la cadena de televisión ABC, censurando a Clinton por advertir que él estaba brindando “falsas esperanzas” a Estados Unidos.



Clinton, por su parte, sacó a colación su nueva consigna de que el explosivo estilo retórico de Obama refleja a “un hablador” más que a “un hacedor”.



“Digo que quizá se trate de palabras frente a acción, retórica frente a realidad”, dijo Clinton a la cadena NBC, argumentando que tenía “un historial de cambios realizados, y contra algunas apuestas bastante malas”.



Los últimos sondeos muestran que Obama amplió su ventaja en New Hampshire, convirtiéndolo en el favorito de cara al crucial enfrentamiento del martes.



Un sondeo de USA Today/Gallup dio 13 puntos de ventaja sobre Clinton al senador de 46 años, mientras que el sondeo de CNN/WMUR estima su ventaja en 10 puntos.



Previamente, los candidatos estaban empatados en ambos sondeos.



También por primera vez, más electores de New Hampshire vieron a Obama como el aspirante demócrata con mayores aptitudes para derrotar a un rival republicano en la carrera por la Casa Blanca, según el sondeo de CNN/WMUR, quién otorga a Obama una “elegibilidad” sobre Clinton de 42% a 31%.