Mujeres e independientes se vuelcan a Obama

MANCHESTER / AFP



El senador Barack Obama, quien según los últimos sondeos se encuentra a la cabeza de las intenciones de voto en New Hampshire, ya no atrae sólo a los jóvenes estadounidenses, sino también a las mujeres y a los electores que no pertenecen a ningún partido.



La clara victoria de Obama el jueves en el estado de Iowa se debió, en parte, a los menores de 30 años. Según análisis realizados tras las primarias de ese estado, seis de cada diez votantes de menos de 30 años sufragaron por Obama. Pero seducir a los jóvenes no basta para ganar a una elección.



Ganar la confianza de las mujeres y de electores “independientes” es una de las claves para triunfar en las primarias, en las que se eligen los candidatos presidenciales de cada partido para los comicios de noviembre de este año.



Las mujeres representan el 59% del electorado de las primarias a nivel nacional, según la fundación Pew Rsearch Center. Y en Iowa fue Obama quien recibió más votos de las mujeres. Según encuestas en las oficinas de votación de ese pequeño estado rural, 35% de las votantes eligieron a Obama, mientras que 30% los hicieron por Hillary Clinton.



Las mujeres de menos de 45 años eligieron mayoritariamente a Barack Obama (50% contra 21% de Clinton), mientras que las mujeres de más de 45 años prefirieron a Clinton (36% contra 24% por Obama).



Dos sondeos publicados el lunes indican que Obama y Clinton se disputan ásperamente el electorado femenino en New Hampshire.



Según un sondeo de Gallup para USA Today, Obama tiene una ligera ventaja entre el electorado femenino (36% contra 34% de Clinton), mientras que otro sondeo difundido por la cadena pública C-Span, por el contrario, le da una pequeña ventaja a Clinton en esa categoría de electores.



Obama también puede recibir un fuerte apoyo de los independientes. De los cerca de 850,00 electores registrados en New Hampshire, alrededor del 44% está inscrito como independiente, 26% como demócratas y 30% como republicanos. Según Gallup, seis de cada diez votantes independientes de este estado participarán el martes en la primaria demócrata.



Y, subraya Gallup, 46% de esos votantes independientes apoyarán a Barack Obama, contra 23% que se pronunciarán a favor de Clinton.