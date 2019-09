Barcos iraníes hostigan a buques de guerra de EU

Washington / Agencias



Naves ligeras de la Guardia Revolucionaria de Irán hostigaron a buques de guerra estadounidenses en el estratégico Estrecho de Ormuz este fin de semana, incrementando las tensiones entre Washington y Teherán antes del viaje de George W. Bush a Medio Oriente, dijeron este lunes funcionarios del Pentágono.



Los navíos de Estados Unidos estuvieron a punto de responder con las armas, justo en el momento en el que los barcos iraníes se retiraron, en un incidente que tuvo lugar el domingo, agregaron las citadas fuentes.



Cinco lanchas rápidas iraníes se aproximaron el domingo en la mañana a unos 200 metros de tres buques de la Marina norteamericana que navegaban por aguas internacionales del Estrecho de Ormuz, vía obligada para el petróleo del Golfo, y los amenazaron por radio con hacerlos explotar, dijo un responsable del Pentágono que mantuvo el anonimato, mientras Irán minimizó el incidente.



“Voy por ustedes y estallarán en unos minutos”, decía la transmisión radial iraní, siempre según un alto funcionario estadounidense.



La tripulación de los navíos iraníes también lanzó al agua varias cajas al paso de los barcos estadounidenses, dijo otro alto funcionario.



El incidente ocurrió pocos días antes del viaje que el presidente Bush emprenderá el miércoles al Medio Oriente para darle un empuje al proceso de paz israelo-palestino, mientras Washington sigue considerando a Irán una amenaza.



La Casa Blanca advirtió este lunes en duros términos a Irán por “acciones provocativas que pudieran conducir a un incidente peligroso”.



“Instamos a los iraníes a abstenerse de tales actos provocativos que podrían conducir a incidentes peligrosos en el futuro”, dijo en un comunicado el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Gordon Johndroe.



En Teherán, el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní calificó el lunes de “ordinario” el incidente en el Estrecho de Ormuz, dijo la agencia iraní IRNA.



“Es algo ordinario que sucede de vez en cuando entre ambas partes”, dijo el portavoz del ministerio, Mohammad Ali Hosseini, quien aseguró que “lo que sucedió es similar a incidentes pasados, es un problema natural y ordinario”.



A juicio del portavoz iraní, “después de que ambas partes se identifican, la cuestión queda resuelta” en esos casos.



Por su parte, el Departamento de Estado advirtió que Washington “hará frente a la conducta iraní” si amenaza a Estados Unidos o a sus aliados.



El portavoz del Departamento de Estado, Sean McCormack, dijo que dejaría que el Pentágono comente específicamente el incidente ocurrido el fin de semana en el estratégico Estrecho de Ormuz, pero advirtió que Estados Unidos impulsará una política razonable hacia Teherán.



“Estados Unidos hará frente a la conducta iraní donde intente hacer daño a nosotros o a nuestros amigos o aliados en la región. Existe amplio respaldo para eso en la región”, dijo McCormack a la prensa.



“Esto, por cierto, no cambiará”, agregó.



“Hacemos todo esto pensando en estimular a aquellas (personas) razonables en el seno de las estructuras de toma de decisiones en Irán” para que jueguen “un papel constructivo” no sólo en la región sino globalmente”, señaló.



Altos funcionarios estadounidenses, quienes pidieron mantenerse en el anonimato, señalaron que no hubo intercambio de disparos durante el incidente naval del fin de semana.



La cadena CNN, que fue la primera en informar del incidente, dijo que se creía que las naves iraníes eran tripuladas por miembros de la Guardia Revolucionaria iraní.



Los funcionarios del Pentágono no identificaron a los barcos estadounidenses en el Estrecho, pero dijeron que uno de ellos era un destructor.



El episodio, que tuvo lugar a las 04H00 GMT del 6 de enero, duró cerca de 20 minutos, dijo el funcionario.



El 23 de marzo de 2007, Irán retuvo durante cerca de dos semanas a 15 marinos británicos en el Golfo, alegando que se encontraban en aguas territoriales iraníes.