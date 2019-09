Mundo al Día Jorge Eduardo Arellano

07 Enero 2008 |

8:34 p.m. |

END

Colombia no permitirá más comisiones para liberar rehenes

Bogotá / EFE

El Gobierno colombiano anunció ayer que no permitirá más comisiones humanitarias internacionales como la propuesta por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que esperaba la entrega de tres personas secuestradas por la guerrilla de las FARC. El canciller colombiano, Fernando Araújo, declaró que esa comisión, que esperaba en la ciudad de Villavicencio (centro colombiano) la entrega de los rehenes, era “favorable” a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).



Dos detenidos en “caso del maletín” se declaran inocentes

Miami / EFE

Los venezolanos Carlos Kauffmann y Moisés Maionica, dos de los cuatro detenidos por presuntamente actuar y conspirar en EU, en el denominado “caso del maletín”, se declararon ayer inocentes en un tribunal de Miami (Florida).



Kauffmann, de 35 años y empresario del sector petrolero, y Maionica, de 36, comparecieron ante el juez Barry L. Garber en una audiencia breve, en la que presentaron por medio de sus respectivos abogados su declaración de inocencia.



Morales hace propuesta de acuerdo con opositores

La Paz / EFE

El presidente de Bolivia, Evo Morales, pidió ayer a la población de La Paz, su fortín político, no agredir a los prefectos opositores que llegarán a la ciudad y a los que hará una propuesta, que aún no ha revelado, con el propósito de lograr un acuerdo sobre los conflictos del país.



Morales se reuniría ayer, a partir de las 18.00 hora local (22.00 GMT), con nueve prefectos (gobernadores), seis de ellos opositores, en el Palacio de Gobierno, en La Paz, para debatir las discrepancias que tienen sobre el proyecto constitucional y los estatutos autonomistas de cuatro regiones.



Sharif propone un Gobierno de coalición en Pakistán

Islamabad / EFE

El ex primer ministro paquistaní Nawaz Sharif hizo ayer un nuevo gesto de acercamiento al partido de la asesinada Benazir Bhutto, al abogar por la formación de un Gobierno de “coalición nacional” tras las elecciones del 18 de febrero próximo. Sharif se reunió en Lahore con la directiva de su Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz (PML-N) para analizar el escenario político después del aplazamiento de los comicios legislativos que iban a celebrarse mañana.



Gobierno y oposición negocian en Kenia

Nairobi / EFE

El presidente de Kenia, Mwai Kibaki, y el líder de la oposición, Raila Odinga, han tenido que aceptar una mediación para resolver mediante la negociación la grave crisis del país al no fiarse el uno del otro. Así lo afirmó ayer en una rueda de prensa la secretaria de Estado Adjunta de EU para África, Jendayi Frazer, que desde el pasado sábado intenta mediar en Nairobi para propiciar soluciones políticas en Kenia.



Bush: economía de EU se recupera con facilidad

CHICAGO / AFP

El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, citó este lunes noticias “increíblemente mezcladas” sobre la economía del país, y advirtió el crecimiento no se debía dar por seguro, pero puntualizó que la respuesta no era aumentar los impuestos ni la regulación. “Ésta es una economía que se recupera con facilidad”, dijo el presidente en un discurso que pronunció en Chicago, en medio crecientes preocupaciones por el año electoral, con referencia a temas tales como la crisis inmobiliaria de Estados Unidos y el aumento incesante de los precios de la economía. “Hemos enfrentado antes períodos de ansiedad”, dijo.



Negociador palestino pide fin de colonización y operaciones israelíes

JERUSALEN / AFP

El jefe del equipo de negociadores palestinos, Ahmad Qorei, pidió este lunes a Israel que ponga fin a la colonización y a las “agresiones militares”, durante una reunión con una delegación israelí, informó un responsable palestino.



“Israel debe terminar con las actividades de colonización y las agresiones militares de forma que 2008 pueda ser el año de la paz”, dijo Qorei a la ministra israelí de Relaciones Exteriores, Tzipi Livni, según el negociador palestino Saeb Erakat, que asistía a la entrevista.



Ministros de Turismo de C.A. se reunirán en El Salvador

SAN SALVADOR / AFP

Los ministros centroamericanos de Turismo se reunirán el viernes en la ciudad salvadoreña de Suchitoto, para coordinar la participación de la región en ferias mundiales del sector y otros temas de interés, informaron este lunes fuentes oficiales. “Será una reunión donde se definirá la participación de la región en ferias mundiales y los avances en el acuerdo aéreo Centroamérica-4 (Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua)”, declaró a la AFP el portavoz del ministerio salvadoreño de Turismo, Julio Calderón.



Levantan alerta verde tras vendaval que afectó a El Salvador

SAN SALVADOR / AFP

Las autoridades del Sistema de Protección Civil levantaron este lunes la alerta verde decretada a mediados de la semana pasada en El Salvador, una vez que han amainado los fuertes vientos y bajas temperaturas que dejaron en el país tres muertos y unas 6,620 viviendas dañadas, informó un vocero oficial.