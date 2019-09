FARC reitera que liberará a dos secuestradas

La guerrilla de las FARC reiteró hoy al telenoticiero Noticias Uno que dejará en libertad a la ex candidata a vicepresidente Clara Rojas y a la ex congresista Consuelo González de Perdomo, tal como se lo prometieron al presidente de Venezuela, Hugo Chávez.



El informativo citó respuestas del portavoz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Raúl Reyes, quien también confirmó que Emmanuel, el hijo de Clara Rojas y un guerrillero, está bajo la custodia del Gobierno colombiano.



En las respuestas, fechadas el 4 de enero pasado, Reyes dice que "Las FARC no cambian de opinión, ni mienten ni manipulan", y asegura que entregarán a las dos mujeres que están "bajo su responsabilidad".



Según el informativo, el grupo rebelde persiste en que para adelantar conversaciones sobre el canje de los demás secuestrados es necesario el despeje de Pradera y Florida, dos poblaciones del Valle del Cauca (suroeste), a lo que el Gobierno colombiano se niega.



Los guerrilleros dejarían en libertad a un grupo de 45 personas, entre las que están la ex candidata presidencial Íngrid Betancurt, que también tiene nacionalidad francesa; tres norteamericanos, policías, políticos y militares, a cambio de medio millar de alzados en armas presos, incluidos dos extraditados a Estados Unidos.



Reiteran que la entrega de Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo no se produce por los intensos operativos desarrollados por el Ejército colombiano a lo largo y ancho de la geografía nacional.



En ninguna respuesta mencionan, según el telenoticiero, el engaño al presidente de Venezuela, al que prometieron entregar a tres rehenes y no a dos.



Gobierno mantiene garantías

El Gobierno colombiano, que había anunciado que no permitiría más comisiones internacionales anunció que mantiene las garantías ofrecidas para la puesta en libertad de dos secuestrados con fines de canje que la guerrilla de las FARC anunció que entregaría al presidente venezolano, Hugo Chávez.



Sin embargo, en esta operación deben tenerse en cuenta los "criterios absolutamente necesarios (...) de confianza y respeto hacia el Gobierno colombiano, discreción y permanente comunicación con nosotros, a fin de que la operación pueda adelantarse de manera exitosa", dijo el alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo.