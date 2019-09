Oposición insistirá inhabilitar a Chávez por "insania mental"

El histórico partido venezolano Acción Democrática (AD, socialdemócrata) anunció hoy que insistirá ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con un recurso judicial para intentar inhabilitar "por insania mental" al presidente Hugo Chávez.



Tras recordar que el TSJ ya le rechazó una acción judicial por locura mental contra Chávez en enero de 2002, tres meses antes del golpe de Estado que logró derrocarlo durante dos días, el secretario general de AD, Henry Ramos Allup, dijo: "Ahora vamos a recomponerla y le agregaremos hechos demostrativos de que (Chávez) no está en sus cabales, que tiene severos desequilibrios mentales".



Paralelamente, el jefe de uno de los dos partidos que gobernó Venezuela el medio siglo anterior a la llegada de Chávez al poder, en febrero de 1999, anunció en rueda de prensa que AD emprenderá "una campaña sistemática" en demanda de la renuncia del presidente.



En ambos casos, Ramos Allup reveló que su colectividad buscará el apoyo de otras organizaciones políticas y sociales opositoras, a las que le advirtió que no deben esperar las elecciones presidenciales de finales de 2012.



"Que la oposición no se llame a engaño con estirar esta cuerda hasta 2012, porque no sabemos qué país vamos a tener en 2012", agregó Ramos Allup.



Chávez dirige, sostuvo, "un gobierno tan malo que no es necesario demostrarlo" y que "eso es tan cierto como que la candela quema o el agua moja".



"Si empezara a enumerar las razones para pedir la renuncia del presidente esta rueda de prensa duraría días", añadió, y presentó como una de las supuestas pruebas de la locura del gobernante "su reciente delirio" de pretender demostrar que el prócer independentista caraqueño Simón Bolívar fue asesinado en 1830.



Al recurso judicial que AD presentó en 2002 añadió que se le van a agregar recientes alocuciones televisivas de Chávez, entre ellas una tras la derrota que hace un mes encajó en las urnas su propuesta de reformar la Constitución, con lo cual, remarcó el gobernante, la oposición obtuvo "un triunfo de mierda".



Ese calificativo ya demuestra que Chávez "no tiene equilibrio, que está cediendo a sus compresiones emotivas o sus carencias (...) y no está reaccionando equilibradamente", sostuvo Ramos Allup.



De fracasar ambas iniciativas, el dirigente opositor dijo que se tendrá que llegar "fatalmente a las elecciones de 2012", en las que Chávez ya no podrá ser candidato a una nueva reelección, limitación que su reforma constitucional no logró anular.



Chávez "intentará por todos los medios" poner en vigor la reforma constitucional, lo que implicará que "aquí va a haber conflicto ya que, al ser rechazada por el pueblo, ninguna de las materias previstas en la reforma puede ser replanteada por otra vía", sostuvo Ramos Allup.