McCain resucita en New Hampshire

Manchester, EU / Agencias

El senador de Arizona John McCain se impuso este martes en las primarias republicanas de New Hampshire (noreste), al derrotar al favorito Mitt Romney, mientras los demócratas Hillary Clinton y Barack Obama mantenía una reñida batalla por la victoria, según proyecciones de las televisiones.



Según proyecciones de CNN, Fox News y MSNBC, McCain logró el 37% de los votos, mientras Romney se quedó con el 28% y el vencedor de los caucus de Iowa del pasado jueves, el ex gobernador de Arkansas, Mike Huckabee, logró colocarse en tercera posición con el 12%.



El ex gobernador de Massachussetts, Mitt Romney, admitió su derrota frente al vencedor John McCain en las primarias republicanas de New Hampshire

Con este triunfo, el veterano senador, partidario de la regularización de los indocumentados, logró una espectacular remontada que lo llevó de estar atrás en las encuestas hace apenas unos meses, con dificultades para recolectar fondos, hasta derrotar al favorito Romney.



El congresista y su principal rival mantienen posiciones opuestas sobre la inmigración clandestina. Mientras McCain aboga por una reforma migratoria que regularice a los millones de indocumentados que ya viven en Estados Unidos, el ex gobernador se opone a dicha medida por considerarla "una amnistía".



Con esta derrota, Romney, un empresario mormón que invirtió millones de dólares en su campaña, sufrió dos severos reveses, tanto en New Hampshire como en Iowa, donde el pasado jueves se impuso el ex pastor bautista Huckabee.



El ex gobernador de Arkansas se colocó en tercera posición en Nueva Hampshire, un estado donde el voto evangelista que le dio la victoria en Iowa no tiene la misma importancia.



Romney se jugará su futuro el próximo martes en Michigan y sobre todo el 19 de enero en Carolina del Sur, un estado sureño donde su línea dura contra la inmigración ilegal podría dar mayores resultados que en New Hampshire.



Por su parte, McCain ya se había impuesto en New Hampshire en 2000 frente al futuro presidente George W. Bush, aunque luego sufrió una derrota en Carolina del Sur de la que no logró recuperarse.





Clinton a la cabeza

En cuanto a las primarias demócratas, las proyecciones todavía no pudieron identificar al vencedor en New Hampshire, aunque según datos con el 30 por ciento escrutado, Hillary Clinton se colocaba, contra todo pronóstico, a la cabeza con el 40 por ciento de los votos, por delante del senador Barak Obama, que partía como favorito en las encuestas, y que registraba anoche un 36 por ciento.



Estos resultados, los primeros que se conocieron tras cerrar las mesas electorales e iniciarse los recuentos, suponen una sorpresa, dado que el senador de Illinois partía como favorito en las encuestas.



El ex senador demócrata John Edwards, que ha realizado una campaña maratoniana en este pequeño estado del nordeste de Estados Unidos, alcanzaba a esa hora el 17 por ciento de los votos.