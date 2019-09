Clinton y McCain resucitan en New Hampshire

Hillary Clinton ganó contra todo pronóstico las primarias demócratas en Nuevo Hampshire, en las que también se impuso el republicano John McCain, quien regresa con fuerza a la carrera presidencial que tuvo que abandonar en el año 2000.



La victoria por escaso margen de la senadora por Nueva York Hillary Clinton en las primarias demócratas de New Hampshire (noreste), cuando todos los sondeos anunciaban un segundo triunfo de Barack Obama, relanza ahora la carrera de la demócrata, estimaron varios analistas.



El resucitado McCain

Entre los republicanos, la victoria del "resucitado" John McCain, cuya campaña parecía moribunda, también mantiene las interrogantes en el Partido Republicano antes de las primarias en Michigan (norte) y Carolina del Sur (sureste) para elegir al candidato para los comicios presidenciales de noviembre de este año.



"La carrera está muy abierta", señaló Peter Brown, vicedirector de la Universidad Quinnipiac, consultado por AFP tras el anuncio de la victoria de Clinton, quien superó al joven senador negro de Illinois por tres puntos porcentuales (39 a 36%).



Clinton en la carrera

"Al principio todo el mundo pensaba que Clinton era invencible. Después de la primaria de Iowa todo el mundo pensó que la cosa pintaba mejor para Obama. Ahora tenemos nuevamente una carrera indefinida", dijo.



Amplia favorita en el Partido Demócrata, Clinton vio cómo su ventaja desaparecía en los sondeos previos a las primeras consultas. El jueves de la semana pasada terminó en un decepcionante tercer lugar en los caucus de Iowa detrás de Obama y del ex senador de Carolina del Norte John Edwards.



Con la aureola de esta victoria, el avance de su joven rival en New Hampshire parecía indetenible, según los sondeos.



"La carrera demócrata está muy abierta y sin duda no se cerrará antes del 5 de febrero ('el supermartes' en el que habrá primarias y caucus en una veintena de estados)", estimó Eric Davis, profesor de ciencia política en el Dartmouth College de New Hampshire.



"Nunca antes tuvimos una situación parecida a la de este año, con 23 estados que organizarán sus primarias el 5 de febrero. Los precedentes históricos carecen de valor este año", afirmó Linda Fowler, también profesora de ciencias políticas en el Dartmouth College.



Voto independiente determina

Según el profesor Cary Covington, de la Universidad de Iowa, Obama padeció la decisión de los votantes independientes que, según él, prefirieron votar en la primaria republicana, y por John McCain. "Eso le costó la victoria a Obama", dijo. Los electores no afiliados a un partido tenían la opción de votar en cualquier de las dos primarias.



En lo que respecta al campo republicano, "esto se va a decidir entre John McCain y Mike Huckabee", prevé James Gimpel, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Maryland.



"El segundo lugar de (Mitt) Romney en New Hamsphire tras su segundo lugar en Iowa constituye una derrrota", estimó, recordando que "Romney gastó muchísimo dinero y tiempo en estos dos estados y no obtuvo una victoria ni en uno ni en otro".