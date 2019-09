Cientos de palestinos protestan en Gaza contra la visita de Bush

Cientos de palestinos se manifestaron hoy en la franja de Gaza para protestar contra la visita que el presidente de EEUU, George W. Bush, realizará mañana a la Autoridad Nacional Palestina (ANP).



Los manifestantes, en su mayoría activistas de facciones de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), salieron a la calles para exigir a EEUU que deje de ser "parcial" a favor de las posturas israelíes en las negociaciones de paz.



Algunos llevaban algunas pancartas en la que declaraban que Bush "no es bienvenido" en los territorios palestinos.



El presidente estadounidense llegó hoy a Israel para impulsar las negociaciones de paz y mañana dedicará la jornada a los territorios palestinos, donde visitará Ramala -para entrevistarse con el presidente de la ANP, Mahmud Abás- y Belén.



La manifestación de hoy se produce tras la que llevaron a cabo anoche activistas de la Yihad islámica, que ya han anunciado que mañana volverán a las calles de Gaza para protagonizar una nueva protesta contra Bush.



En Jan Yunes, en el sur de Gaza, el autodenominado "Ejército de la Nación (Islámica)", supuestamente vinculado a Al Qaeda, pidió "matar al criminal Bush y a todos los cruzados".

Bush dice existe "una nueva oportunidad para la paz" a su llegada a Israel



Bush con mensaje alentador

Por su parte, el presidente Bush, dijo hoy que existe una "nueva oportunidad para la paz" en Tierra Santa a su llegada al aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv, con lo que inició su primera visita a Israel y Cisjordania desde que está en la Casa Blanca.



Bush pasará tres días en Israel y Cisjordania, en un intento de dar un impulso adicional a las negociaciones de paz que él mismo relanzó en la conferencia de Annapolis en noviembre pasado.



Bush también abordará con las autoridades israelíes la nuclearización iraní, que tanto Israel como EEUU consideran una amenaza para la estabilidad de la región.



"Presidente, no conoce historia de Medio Oriente"

En ese orden, la prensa árabe observa con escepticismo la gira que el presidente de EEUU, George W. Bush, y coincide en calificarla de inútil y en esperar pocos frutos para el proceso de paz entre israelíes y palestinos.



"Su Excelencia, bienvenido a países de los que no conoce ni sus milenarias culturas ni el secreto tras el largo silencio antes de que explotasen en la cara de sus opresores", escribe Salahedin Hafez, director adjunto del diario de mayor tirada en Egipto y el mundo árabe, el gubernamental "Al Ahram".



"Sus políticas (de Bush) en los últimos siete años en la Casa Blanca han demostrado que no sabe nada sobre nuestros países excepto sus nombres y los de algunos de sus líderes", sigue el artículo de "Al Ahram".