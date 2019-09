Descubridor de células madre inducidas pide regulación

El científico nipón Shinya Yamanaka, que saltó a la fama por su descubrimiento para crear células madre sin necesidad de emplear embriones, pidió que se regule el uso de ese método por los problemas éticos que podría suscitar.



Durante una conferencia que ofreció en el Club de Corresponsales Extranjeros de Tokio, Yamanaka apuntó que su método está libre de problemas morales relacionados con la destrucción de embriones humanos y podrá usarse, en un futuro todavía no determinado, para el tratamiento de dolencias como el Parkinson o el cáncer.



Sin embargo, esta nueva tecnología, que presentó en noviembre pasado, ofrece herramientas para potencialmente crear vida humana en el laboratorio, un avance que sí entra en el campo de la ética.



El investigador se mostró favorable a su "regulación" porque el poder de su hallazgo podría ser empleado "en hacer algo malo", dada la relativa sencillez de la tecnología necesaria para su desarrollo.



Células sin embriones, sólo de piel humana

Yamanaka trabaja en la Universidad de Kioto en la creación de Células Madre Inducidas (CMI), que tienen las mismas funciones que las de las células madre pero en cuya obtención no se emplean embriones humanos, a diferencia de las técnicas existentes hasta ahora, que no sólo los usan sino que además los destruyen.



El investigador nipón emplea sólo células de piel humana, de modo que desaparecen todas las objeciones éticas que han entorpecido hasta ahora la investigación con células madre en muchos países.



Sin embargo, Yamanaka apuntó que con esta tecnología "se podrían crear células sexuales humanas" y aparecen nuevos asuntos que plantean problemas éticos, por lo que pidió que estas tecnologías sean reguladas.



Tratamiento para el Parkinson y otras

Una vez desarrollado su método, las CMI podrán aplicarse en el tratamiento del Parkinson, las lesiones de columna vertebral, el cáncer, lesiones nerviosas y una larga lista de dolencias.



Yamanaka lidera la línea de investigación de CMI en la Universidad de Kioto, un campo en el que también trabajan varios laboratorios estadounidenses a los que el científico nipón considera "amigos" aunque confiese notar el "estrés" que le ocasiona su feroz competencia.



Al fin y al cabo, según sus palabras, esta competencia es "buena para los pacientes".



"Curo humanos, no ratones"

El científico japonés proviene de la medicina clínica -fue cirujano- y durante su conferencia afirmó que él trabaja "para curar a seres humanos, no a ratones".



En cuanto al uso clínico de sus métodos, Yamanaka apuntó que las potencialidades de la CMI son tan amplias que el tiempo necesario para su desarrollo dependerá de cada una de sus aplicaciones.



El investigador nipón afirmó hoy que esta tecnología puede ser aplicada ya en la industria farmacéutica.



Sin embargo, Yamanaka matizó que todavía hacen falta años para poder emplear los resultados de sus investigaciones en la regeneración de tejidos.



Uno de los problemas que habrá de sortear en el futuro es el peligro de generar células cancerígenas que implica uno de los compuestos que emplea en la transformación de células de piel en CMIs.



Según su explicación, el propio uso de células madre embrionarias también implica un riesgo de crear células cancerígenas, pero el uso del compuesto c-Myc, hasta ahora necesario en su método, aumenta las posibilidades.



Por el momento sus descubrimientos están en la fase de investigación, pero el potencial de sus métodos es hoy en día ya visible.