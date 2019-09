Bush vuelve a amenazar a Irán

El presidente de EE.UU., George W. Bush, amenazó hoy a Irán con "consecuencias graves" si vuelve a hostigar a sus fuerzas militares, mientras se declaró "optimista" sobre la posibilidad de lograr un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos.



Bush se reunió hoy en Jerusalén con el primer ministro israelí, Ehud Olmert, un encuentro que debía estar dominado por las negociaciones palestino-israelíes para lograr en un año lo que no se ha conseguido en 60 años de conflicto en Tierra Santa.



Domingo tenso

No obstante, la tensión entre Estados Unidos e Irán dejó el tema parcialmente de lado, después de que el domingo buques estadounidenses estuvieron a punto de abrir fuego contra lanchas iraníes en el Estrecho de Ormuz, en la boca del Golfo Pérsico.



El presidente elevó el tono de sus amenazas a los iraníes, en una rueda de prensa conjunta con Olmert. "Habrá consecuencias graves si atacan nuestros barcos, simple y llanamente. Les aconsejo que no lo hagan", advirtió.



El Gobierno de Teherán ha dicho que Estados Unidos ha exagerado el incidente y una fuente militar iraní ha acusado a Washington de "fabricar" un vídeo que según el Pentágono muestra lo que pasó.



Sobre las negociaciones de paz entre palestinos e israelíes, Bush enfatizó que existe una oportunidad "histórica" y se declaró "optimista" de que las dos partes puedan alcanzar un acuerdo de paz antes de que finalice este año.



Futuro Estado palestino en estire

Tras la rueda de prensa, el Consejero de Seguridad Nacional, Stephen Hadley, matizó que el pacto delimitaría "los términos" de un futuro Estado palestino y no significaría necesariamente su creación para esa fecha.



Por su parte, Olmert opinó que no habrá paz mientras su país sufra ataques de cohetes lanzados desde Gaza.



El primer ministro señaló que Israel "no tolerará esos ataques despiadados" y alertó de que "no dudará en tomar todas las medidas posibles" para detenerlos.



Mueren tes palestinos

Sus palabras no fueron en vano, pues hoy mismo tres palestinos -un civil y un miliciano de la Yihad Islámica- murieron a causa de ataques israelíes en Gaza, de donde partieron una decena de cohetes artesanales y proyectiles de mortero durante la jornada.



Bush dijo que mañana, jueves, preguntará al presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, con quien se reunirá en Ramala (Cisjordania), qué puede hacer para detener el lanzamiento de dichos cohetes.



Sin embargo, Abás no tiene control sobre Gaza, que está en manos del grupo islamista Hamás, subvencionado por Irán.



Bush también se manifestó sobre el tema de los enclaves israelíes ilegales en Cisjordania, levantados sin el permiso del Gobierno, de los que dijo que "deben ser eliminados".



Por su parte, Hadley insistió en que Israel debe detener la construcción de asentamientos en territorio palestino.



La Casa Blanca concibió la gira de Bush como una forma de impulsar el proceso de paz, aunque Hadley advirtió de que no habrá acuerdos sustanciales durante la visita.



Otro objetivo principal del viaje es fortalecer los vínculos de seguridad con los países del Golfo Pérsico, que Bush visitará en la segunda parte de su gira, como forma de aislar a Irán.