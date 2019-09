Chávez anuncia que FARC le entregó coordenadas

Caracas / Agencias



La guerrilla las FARC entregó ayer al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, las coordenadas de ubicación de dos secuestradas colombianas que le prometió liberar, según informó el gobernante. En tanto, el gobierno de Colombia autorizó ayer mismo el operativo de rescate a cargo de la Cruz Roja Internacional, que podría realizarse hoy jueves.



“Hemos recibido esta mañana de parte de la comandancia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ahora sí, las coordenadas, allá en las montañas de Colombia, donde se encuentran Clara (Rojas) y Consuelo (González de Perdomo)”, reveló Chávez en una alocución televisada.



“El canciller (Nicolás Maduro) está enviando una comunicación formal al gobierno de Colombia para que ojalá mañana (jueves) a primera hora los helicópteros venezolanos con la Cruz Roja Internacional salgan al Guaviare”, al sureste de Colombia, para recibir a los secuestrados, indicó el mandatario al recibir a las selecciones masculina y femenina de voleibol que irán a los Juegos Olímpicos de Pekín-2008.



Poco después, el alto comisionado para la paz de Colombia, Luis Carlos Restrepo, anunció en Bogotá el aval del gobierno del presidente Álvaro Uribe a la operación.



“Hemos avanzado en algunos detalles operativos relacionados con la forma como se adelantaría esta acción humanitaria. Existe el mejor espíritu de colaboración entre los dos países y en este momento avanzamos en las tareas operativas que permitan, con la mayor rapidez, la liberación”, dijo Restrepo.



En Caracas, Patricia Perdomo, hija de Consuelo González, se declaró “muy, muy feliz y muy contenta” por la expectativa de liberación de la ex congresista colombiana.



Al hacer el anuncio, Chávez evocó que “el niño Emmanuel (hijo de Clara Rojas y un guerrillero de las FARC) ya está en Bogotá, gracias a Dios”.



Emmanuel, de tres años y medio, fue ubicado por el gobierno colombiano en un albergue en Bogotá. El niño fue sometido a una prueba de ADN, y las FARC reconocieron posteriormente que se trataba del pequeño nacido en cautiverio.



“Pidamos a Dios que todo salga bien y que en las próximas horas estén libres Consuelo y Clara, y ojalá que (sean liberadas) más pronto que tarde todas las personas que están pasando por alguna situación dramática en Colombia o en cualquier parte del mundo. La paz, la paz, ése es el camino”, insistió Chávez.



Las FARC ofrecieron el pasado 18 de diciembre liberar a Clara Rojas, de 44 años, secuestrada junto a la colombo-francesa Ingrid Betancourt, a quien acompañaba en la fórmula para la presidencia de Colombia, al niño Emmanuel, y a la ex legisladora Consuelo González, de 57 años, y entregarlos al presidente Chávez, pero la misión dirigida por Venezuela para recogerlos en Colombia quedó suspendida de manera indefinida el 31 de diciembre.



La misión se conformó bajo la égida de la Cruz Roja Internacional y con el apoyo de Francia, Suiza, Argentina, Brasil, Bolivia, Cuba y Ecuador.



Los garantes internacionales, encabezados por el ex presidente argentino Néstor Kirchner, permanecieron en la ciudad colombiana de Villavicencio (95 km al sureste de Bogotá) por dos días y medio, pero el 31 de diciembre regresaron a sus países, luego de que las FARC anunciaran que era imposible la entrega por falta de condiciones de seguridad.



El mismo día, el presidente Uribe acusó al grupo guerrillero de frustrar la anunciada entrega de rehenes por no tener al niño Emmanuel en su poder.



Las FARC decidieron esa liberación en “desagravio” a las familias, a Chávez y a la senadora colombiana Piedad Córdoba, después de que Uribe cesara a su par venezolano y a la legisladora como mediadores para un canje de 45 secuestrados por 500 guerrilleros presos.



Entre los “canjeables” se encuentran, además de Ingrid Betancourt, tres estadounidenses contratistas del Departamento de Estado, así como decenas de políticos, policías y militares colombianos.