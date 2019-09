Hillary Clinton levantó cabeza en New Hampshire

MANCHESTER / AFP

Hillary Clinton disfruta este miércoles de su sorpresivo triunfo sobre Barack Obama en las primarias demócratas de New Hampshire, que le da nuevos bríos a su carrera a la Casa Blanca, mientras del lado republicano al veterano John McCain está de nuevo en la lucha.



Las dos victorias plantean un final incierto en la carrera de ambos partidos hacia la Casa Blanca, donde no se vislumbra con nitidez quiénes serán los candidatos a pelear por suceder al presidente George W. Bush, que abandonará el gobierno en 2009.



“No presto mucha atención cuando dicen que estoy arriba o cuando dicen que estoy abajo”, declaró Clinton a la cadena de televisión CNN, en alusión a las encuestas previas. “Realmente creí que tenía una buena posibilidad de ganar. Nadie más lo creía, pero yo sí”. “Quiero darle las gracias a New Hampshire. Durante una semana los he escuchado y en el proceso encontré mi propia voz”, dijo Clinton, de 60 años, al celebrar un necesario triunfo para frenar el impulso de Obama, de 46, que se había impuesto en los caucus de Iowa la semana pasada.



Desafiando los sondeos de opinión que tenían a Obama de favorito, y superando un tercer lugar en Iowa, Clinton ganó las primarias en el mismo estado que salvó la campaña presidencial de su marido Bill en 1992.



La ex primera dama ganó con 39% contra 36% de Obama, aun cuando los sondeos a boca de urna mostraron que una mayoría de demócratas preferían el cambio (54%) sobre la experiencia (19%).



Las primarias de New Hampshire fueron récord de votación, especialmente entre los demócratas. Los analistas señalaron que 500,000 personas fueron a votar, 55% de papeletas para los demócratas y 45% para los republicanos.



Clinton, que estuvo a punto de llorar el lunes en un acto electoral, puede enfrentar ahora con más tranquilidad las próximas primarias, empezando por Nevada el 19 de enero, y sobre todo el “supermartes” del 5 de febrero, cuando más de una veintena de estados tendrán primarias a la vez, entre ellos varios de los más importantes como California y Nueva York.



Por su parte, Obama aseguró: “Todavía tengo energía y estoy listo para seguir adelante”.



El senador de Illinois, que se mostró confiado en ganar las primarias y llegar a la Casa Blanca, se defendió de las críticas realizadas por el ex presidente Bill Clinton en referencia a su posición ante la guerra en Irak. El ex mandatario se refirió a la campaña publicitaria que rodea a Obama como “un cuento de hadas”.



“El ex presidente Clinton continúa caricaturizando mi legajo sobre este tema (Irak) y vamos a tener que aclararle algunas cosas sobre este punto”, indicó Obama a la radio NPR.



“Me opuse a la guerra desde un principio. El hecho de haber votado los fondos para la guerra, una vez que llegué al Senado, es perfectamente consistente con mi posición de que es importante que nuestras tropas tengan el equipo y las herramientas necesarias en un momento en que la situación se había vuelto incierta”, dijo.