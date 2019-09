Mundo al Dia Jorge Eduardo Arellano

09 Enero 2008 |

8:59 p.m. |

Seis militares de EU muertos en Irak

BAGDAD / AFP

Seis soldados estadounidenses fallecieron este miércoles al estallar una bomba en una casa ubicada en la provincia de Diyala, Irak, anunció hoy jueves el Ejército de Estados Unidos. Otros cuatro soldados fueron heridos cuando “un artefacto de fabricación casera explotó” mientras los militares realizaban unas operaciones, explicó el estamento militar, sin ofrecer más detalles.



Anteriormente, el Ejército anunció la muerte de otros tres soldados el martes cuando fueron atacados mientras realizaban operaciones en la provincia de Salahadin.



Juez ratifica extradición de Noriega a Francia

Miami, EU / EFE

El ex general panameño Manuel Antonio Noriega perdió otra batalla legal después de que un juez de EU dictaminara que su estatus de prisionero de guerra no impide que sea extraditado a Francia, donde está acusado de lavado de dinero.



El juez Paul Huck denegó una segunda petición de hábeas corpus a Noriega, tras decidir que Francia ha suministrado suficientes garantías de que el militar panameño estará bajo protección de la Convención de Ginebra, incluso si no le otorga estatus de prisionero de guerra.



Marruecos y Polisario acuerdan continuar negociaciones en marzo

Manhasset, EU / EFE

Marruecos y el Frente Polisario concluyeron ayer su tercera ronda de negociaciones sobre el futuro del Sahara con el acuerdo de continuar a mediados de marzo con el diálogo.



“El Polisario está dispuesto a participar en la cuarta ronda de negociaciones, que se desarrollarán aquí mismo a mediados de marzo”, aseguró el delegado del Frente Polisario en España, Brahim Gali, al término de la tercera ronda, celebrada en Manhasset (EU).



Bajan en 6.8 millones de barriles reservas de petróleo en EU

Washington / EFE

Las reservas de petróleo en Estados Unidos bajaron en 6.8 millones de barriles la semana pasada y se situaron en 282.8 millones, anunció ayer el Departamento de Energía.



La mayoría de los expertos esperaba una disminución de menos de un millón de barriles, pero la agencia informó de que, a pesar de esta disminución del 2.3 por ciento, las reservas de crudo se encuentran un poco más por debajo de la mitad, dentro del promedio para esta época del año.



Fallece en La Habana el ex agente de la CIA Phillip B. Agee

La Habana / EFE

El ex agente de la Agencia Central de Información de EU (CIA) Phillip B. Agee falleció el lunes por la noche en La Habana, informó ayer el diario oficial Granma.



Agee fue oficial de la CIA durante doce años hasta que rompió con esa agencia en 1968, “por motivos de conciencia”, según Granma, que califica al ex agente estadounidense de “un leal amigo de Cuba y ferviente defensor de la lucha de los pueblos por un mundo mejor”.



Comienzan negociaciones entre Gobierno y oposición en Kenia

Nairobi / EFE

El presidente de Kenia, Mwai Kibaki, y el líder de la oposición, Raila Odinga, entablaron ayer, por separado, negociaciones con el presidente de turno de la Unión Africana y jefe de Estado de Ghana, John Kufuor, que actúa como mediador. Kufuor llegó ayer a Kenia para tratar de desbloquear la crisis que vive el país desde las elecciones generales del 27 de diciembre, que dieron el triunfo a Kibaki, reelegido presidente otros cinco años.



El Parlamento de Pristina reelige a Sejdiu como presidente

Pristina, Serbia / EFE

El actual presidente de Kosovo, Fatmir Sejdiu, fue reelegido ayer por una ajustada mayoría en el Parlamento de esta controvertida provincia serbia, que planea declarar pronto su independencia.



El líder de la Liga Democrática de Kosovo (LDK) recibió el apoyo de 63 de los 120 diputados de la Cámara y su elección se produjo en el tercer intento.



Se presentan en oficina con cadáver para cobrar su cheque

Nueva York / EFE

Dos hombres fueron detenidos al presentarse con un cadáver en una oficina de pagos de Nueva York para tratar de cobrar el cheque de la Seguridad Social del fallecido, informó la Policía.



Los detenidos, David Dalaia y James O’Hare, ambos de 65 años, se presentaron el martes con el cadáver de Virgilio Cintrón, de 66 años, colocado en una silla de ruedas en una oficina de pagos de Manhattan para cobrar un cheque de la Seguridad Social de 355 dólares a nombre de Cintrón, muerto el día anterior por causas naturales.



Pandilleros hieren a policías y matan a comerciantes hondureños

TEGUCIGALPA / AFP

Un grupo pandilleros masacró la noche del martes a cuatro civiles y dejó a dos policías heridos en una colonia de Choloma, norte de Honduras, informó este miércoles la Policía. Desde un auto en marcha, los pandilleros dispararon contra los agentes que en ese momento requerían a un grupo de comerciantes que tomaban bebidas alcohólicas, según testigos del hecho.