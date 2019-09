FARC liberan a Clara Rojas y Consuelo González

La organización guerrillera Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dejó hoy en libertad a la ex candidata a la vicepresidencia Clara Rojas y a la ex congresista Consuelo González de Perdomo.



Son las primeras liberaciones del grupo de más de 40 secuestrados, algunos desde hace diez años, que las FARC se proponen canjear por medio millar de guerrilleros presos.



A tempranas horas, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dijo que la guerrilla de las FARC ya había entregado en territorio colombiano a las dos secuestradas y que se dirigían a territorio venezolano.



Por medio de "un mensaje directo desde el punto" de la selva colombiana donde fueron entregadas las cautivas, punto que, según dijo Chávez, "desconozco totalmente", el ministro venezolano del Interior, Ramón Rodríguez Chacín, le relató "audiblemente emocionado" que estaba recibiendo en ese momento a las dos rehenes.



Rojas fue tomada cautiva por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el 23 de febrero de 2002, y la ex congresista Consuelo González de Perdomo, fue retenida desde el 10 de septiembre de 2001.



Una vez que habló con su ministro, Chávez relató que lo hizo con ambas mujeres y también con el responsable guerrillero de la operación.



"Saludé al jefe de la patrulla de las FARC, a Clara y a Consuelo; emocionadas. Me dice el ministro Rodríguez que están en buenas condiciones" de salud, subrayó.



Chávez indicó que "llegarán directamente a tierras venezolanas" en unas tres horas y que, de un aeropuerto que no precisó, irán a Caracas para reunirse con sus familiares.