Liberadas arriban a Venezuela

Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo, liberadas hoy del cautiverio por la guerrilla de las FARC, luego de arribar a Caracas, reiteraron al presidente venezolano, Hugo Chávez, no bajar la guardia con el tema de los secuestrados.



Las dos mujeres agradecieron reiteradamente hicieron expresiones de compromiso de trabajar por más liberaciones en el diálogo telefónico con Chávez, a tempranas horas desde un punto selvático del sur de Colombia donde las recogió una comisión venezolana y del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).



"Estamos agradecidas en el alma por este acompañamiento que nos ha hecho, mil gracias", dijo visiblemente emocionada Clara Rojas, ex candidata a la vicepresidencia colombiana y cautiva desde el 23 de febrero de 2003.



Chávez ofició como mediador para un intercambio humanitario de 45 secuestrados por unos 500 guerrilleros presos, pero en noviembre pasado su homólogo colombiano, Álvaro Uribe, canceló esa mediación.



Las dos ex rehenes colombianas, que protagonizaron un emotivo reencuentro con sus familiares en el aeropuerto de Maiquetía, se trasladaron luego a la sede presidencial para reunirse con Chávez al que la guerrilla colombiana prometió esta liberación y entrega.



Rehenes agradecen a Chávez

Como desagravio al gobernante venezolano, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciaron el pasado 18 de diciembre que entregarían a Rojas, su hijo Emmanuel y González de Perdomo a Chávez o a un emisario suyo.



"Presidente Chávez, no se cómo decir ni cómo expresarle mi agradecimiento por su gestión humanitaria. Su actitud compromete inmensamente la actitud demócrata que tiene que tener un gobernante", agregó González de Perdomo en la conversación telefónica.



Momentos antes de ser entregadas formalmente por las FARC a la comisión humanitaria, Rojas afirmó: "Estamos volviendo a renacer".



"Mil gracias presidente, nos está ayudando a volver a vivir. Gracias, mil gracias presidente", apuntó González de Perdomo.



Washinton agradece a Chávez

El gobierno de Washinton, por su parte dijo que "da la bienvenida" a los buenos oficios del presidente venezolano, Hugo Chávez, para lograr la liberación de dos mujeres que estaban en poder de la guerrilla colombiana de las FARC desde hace seis años.



"Le damos la bienvenida a los buenos oficios de cualquier persona, incluyendo el presidente Chávez y a cualquiera que pueda ayudar" para la puesta en libertad de los rehenes en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), dijo a la prensa Tom Casey, uno de los portavoces del Departamento de Estado.



Sin embargo, reiteró el llamamiento de Estados Unidos para que las FARC, un grupo que considera terrorista, libere a todas las personas en su poder, incluyendo a tres estadounidenses y a todos los colombianos secuestrados.



Telesur transmite imágenes exclusivas

La cadena de televisión Telesur difundió imágenes exclusivas del momento de la entrega de las dos secuestradas liberadas esta mañana por las FARC en las selvas colombianas en las que se les ve en buen estado de salud.



Las imágenes muestran el momento en que las dos mujeres, Clara Rojas y Consuelo González, hablan por teléfono satelital con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, a quien agradecen las gestiones para su liberación.