Rehenes de FARC están “en buena forma”

CARACAS / AFP



Clara Rojas y Consuelo González lucían emocionadas, felices y en buena forma cuando fueron recuperadas por una misión humanitaria este jueves en la selva del Guaviare, sureste de Colombia, según las imágenes difundidas por el equipo de TV que cubrió la entrega.



Clara Rojas, de 44 años y quien estaba próxima a cumplir seis años en cautiverio, se veía delgada pero en forma, con el cabello recogido. Consuelo González, de 57, y secuestrada desde 2001, se mostraba un poco más rellena, con el cabello entrecano bien cortado.



Con amplias sonrisas, Rojas y González recibieron a la misión de Venezuela y del Comité Internacional de la Cruz Roja, y ambas hablaron telefónicamente con el presidente Hugo Chávez desde el punto de la selva en que fueron entregadas.



“Mil gracias por su gestión humanitaria. No puede bajar la guardia, los que quedaron le mandan a decir eso. Mil gracias presidente, nos está ayudando a volver a vivir”, le dijo González a Chávez, según la grabación.



Antes de subir a los helicópteros que las trasladaron a Venezuela, ambas se despidieron de las guerrilleras que las entregaron abrazándolas y besándolas, y le dieron la mano a los milicianos.



El grupo que las entregó estaba conformado por media docena de guerrilleros, hombres y mujeres, vestidos con uniformes de camuflaje.



Las dos mujeres fueron buscadas por delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja, el ministro venezolano del Interior, Ramón Rodríguez Chacín, la senadora colombiana Piedad Córdoba, y el embajador de Cuba en Venezuela, Germán Sánchez.



Ya en el helicóptero, Clara Rojas expresó su deseo de ver personalmente a Chávez para “manifestarle nuestro agradecimiento”, y Consuelo González dijo que el mandatario venezolano “ha demostrado que su compromiso con el ser humano, con su vida, preservarla”.



“Mil gracias a Piedad Córdoba, porque su gestión ha sido muy importante. Mil gracias a mi familia, porque he contado con ellos de manera permanente y por ellos he hecho esfuerzos inmensos para resistir y sobrevivir”, dijo.



Rodríguez Chacín, por su parte, hizo un “reconocimiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército Popular, porque ha hecho este gesto que es apenas el principio del camino”.



“Vendrán otras liberaciones, saldrán prisioneros. Es una línea que nos va a conducir a la paz en Colombia que es la paz en Venezuela”, agregó.







Operativo de rescate trajo pruebas de vida de rehenes

Los integrantes del operativo que recogió el jueves a dos rehenes de las FARC, obtuvieron pruebas de vida de 16 personas, informó el canal multiestatal Telesur. Entre las pruebas de vida entregadas por el mayor grupo guerrillero de Colombia al gobierno venezolano figura la del capitán Guillermo Solórzano, comandante de la Policía Nacional colombiana, y de otros 15 secuestrados, de los que no se especificó el nombre, indicó la televisora.



Todavía hay 30 cautivos de los que no se sabe si están vivos, aunque las FARC se han comprometido a entregar a Caracas pruebas de todos ellos, informó Telesur, único medio que cubrió la entrega de los rehenes por los guerrilleros de la FARC en las selvas del Guaviare, sureste de Colombia.