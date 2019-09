O.J. Simpson de nuevo en prisión

MANAGUA, NICARAGUA | Sept. 4, 2019, 9:58 a.m.

11 Enero 2008 |

6:21 p.m. |

EFE



El ex astro del fútbol americano O.J. Simpson ha ingresado de nuevo en prisión por haber violado los términos de la libertad condicional en la que se encontraba en el caso de un robo de objetos deportivos en Las Vegas.



Según dijeron hoy fuentes judiciales, el legendario ex jugador se encuentra detenido en Florida y en la próxima semana deberá comparecer ante el juez.



El pasado 13 de septiembre Simpson y otros hombres armados irrumpieron en una habitación del hotel Palace Station Hotel-Casino, de Las Vegas, donde se alojaba un vendedor de objetos deportivos.



Según los cargos formulados, Simpson y sus acompañantes se llevaron dos trofeos y varios recuerdos firmados por la estrella del Fútbol Americano.



El vendedor denunció el robo, pero el propio Simpson declaró que acudió a la habitación porque sabía que allí había objetos que le pertenecían y que le habían sido robados.



Simpson, de 60 años, fue acusado de dos cargos por robo con arma de fuego, dos cargos por asalto con arma, y dos por allanamiento con arma, así como otro cargo por conspiración para cometer un robo.



Desde el pasado 19 de septiembre, Simpson está libre bajo una fianza de 125 mil dólares.



El ex deportista, según se supo hoy, violó las condiciones de la libertad condicional en la que se encontraba al ponerse en contacto, vía telefónica, con uno de sus cómplices, Clarece Stewart.



Haciéndose pasar por un tal "Miguel", Simpson se quejó por teléfono del testimonio que su cómplice había dado en una de sus comparecencias ante el juez.