Mundo al Dia Jorge Eduardo Arellano

11 Enero 2008 |

8:02 p.m. |

END

Dos casos confirmados de fiebre amarilla en Brasil

SAO PAULO / AFP

Dos casos de fiebre amarilla se confirmaron este viernes en Brasil, uno de los cuales finalizó con la muerte del paciente en Brasilia y otro en una mujer internada en Sao Paulo, anunció el ministerio brasileño de Salud.



El primer caso confirmado por el ministerio de Salud fue el fallecimiento causado por la fiebre amarilla de un hombre de 38 años, el pasado martes en un hospital de Brasilia. El segundo fue el de una paciente que mejora su estado clínico en un hospital de Sao Paulo desde el domingo seis de enero.



Chávez pide al mundo sacar a FARC y ELN de lista negra

Caracas / EFE

El presidente venezolano, Hugo Chávez, pidió ayer a los gobiernos de América y del mundo que reconozcan a las guerrillas de las FARC y del ELN como grupos insurgentes y los saquen de la lista de organizaciones terroristas.



“Les pido que comencemos reconociendo a la FARC y al ELN como fuerzas insurgentes de Colombia y no como grupos terroristas”, dijo Chávez, y agregó que la presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la lista de grupos terroristas obedece a “la presión de Estados Unidos”.



Ex rehén denuncia que militares y policías llevan un año encadenados

Bogotá / EFE

La ex legisladora colombiana Consuelo González de Perdomo, liberada el jueves junto a su compatriota Clara Rojas por las FARC, denunció ayer que esa guerrilla tiene encadenados desde hace un año a los militares y policías con los que estuvo como rehén. González afirmó que estos miembros de la Fuerza Pública “vivían encadenados todo el día, con unas cadenas al cuello que tenían que cargar ellos para hacer cualquier tipo de actividad”.



Baradei pide a Irán más transparencia en negociaciones con OIEA

Teherán / EFE

El director del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Mohamed El Baradei, pidió ayer a Irán más transparencia en sus negociaciones con el OIEA a cambio de garantías para normalizar las relaciones, informó la agencia iraní IRNA. El Baradei se reunió ayer en Teherán con el director del Organismo de la Energía Atómica de Irán, Gholamreza Aghazadeh.



Quinientos mil necesitarán ayuda en Kenia debido violencia

Ginebra / EFE

La ONU informó ayer que ha revisado al alza el número de personas que necesitarán ayuda humanitaria en Kenia, que ahora cifra en 500,000, como consecuencia de la violencia generada por la reciente reelección del presidente Mwai Kibaki. La portavoz de la Oficina de Ayuda Humanitaria de Naciones Unidas (OCHA), Elizabeth Byrs, anunció igualmente que la organización prepara una petición de fondos de emergencia para garantizar esa asistencia durante las próximas semanas y meses.



Gemelos separados al nacer se casaron sin saber que eran hermanos

Londres / EFE

Dos gemelos británicos separados poco después de nacer se casaron sin saber que eran hermanos y su matrimonio acaba de ser anulado ante el Alto Tribunal de Londres.



Ni los detalles de cómo llegaron a enamorarse los gemelos años después de su separación, ni su identidad han sido revelados, según el vespertino londinense “Evening Stardard”, que dio ayer la noticia.



Decomisan 2.66 toneladas de marihuana en Mato Grosso, Brasil

SAO PAULO / AFP

La Policía Federal (PF) brasileña anunció este viernes que decomisó 2.66 toneladas de marihuana escondidas en un cargamento de madera en la caja de un camión detenido en Amambaí, interior del estado de Mato Grosso do Sul (centro oeste). La droga estaba destinada a distribuirse en Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais (sudeste), informó el Departamento de Represión a los Estupefacientes.



Seis muertos al desplomarse helicóptero en centro de México

PUEBLA / AFP

Al menos seis personas murieron calcinadas ayer viernes en el estado mexicano de Puebla (centro) al desplomarse un helicóptero, propiedad del gobierno estatal, en una zona montañosa, informaron ayer mismo las autoridades poblanas.



“Un grupo de damas voluntarias (...) que realizaban trabajo comunitario fueron a entregar juguetes, y cuando regresaban el helicóptero al parecer tuvo una dificultad y se desplomó. Perdieron la vida cuatro mujeres (...) además del piloto y del copiloto”, informó el vocero del gobierno, Javier Sánchez.



Francia suspende cultivo de maíz transgénico

PARÍS / AFP

Francia decidió este viernes suspender el cultivo de maíz transgénico Mon810, en aplicación de un recurso preventivo de salvaguarda de la Unión Europea, informó la oficina del primer ministro. El gobierno acató de ese modo el parecer de la Alta autoridad provisional francesa sobre los Organismos Genéticamente Modificados (OGM), que el miércoles pasado señaló la existencia de “nuevos elementos científicos” que plantean numerosas interrogaciones sobre el Mon810.