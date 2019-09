Temen que el dengue se extienda en EEUU

Reponsables de la salud estadounidenses advirtieron contra el riesgo de que el dengue, enfermedad infecciosa tropical transmitida por el mosquito Aedes aegypti, se extienda en Estados Unidos y pidieron aumentar los esfuerzos para combatirla.



"Una aparición extendida del dengue en Estados Unidos es una posibilidad real", dijo el director del Instituto nacional de alergias y enfermedades infecciosas, Anthony Fauci, en un comentario publicado en el Journal of the American Medical Association.



El dengue, una enfermedad especialmente peligrosa en los niños y los ancianos, "se está convirtiendo en un problema mucho más serio a lo largo de la frontera Estados Unidos-México y en (...) Puerto Rico", indicó el texto, co-escrito por el científico David Morens.



Aunque la enfermedad del dengue "es actualmente mínima" en Estados Unidos el calentamiento global y los pobres esfuerzos por controlar a las poblaciones de mosquitos responsables de diseminar la enfermedad podrían acelerar su propagación hacia el norte, indicaron expertos.



"En todo el mundo, el dengue está entre las enfermedades infecciosas que han resurgido, con unos 50 a 100 millones de casos por año (...) y 22.000 muertes", recordaron los científicos.



"Los funcionarios de salud pública deben tomarse en serio la amenaza (...) porque no existen tratamientos específicos o vacunas contra el dengue", advirtieron. Es por lo tanto urgente "desarrollar tratamientos y vacunas eficaces".