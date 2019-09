Sarkozy y Bruni se casaron en el Elíseo

14 Enero 2008 |

10:38 a.m. |

EFE



El presidente francés, Nicolas Sarkozy, y su nueva compañera, la cantante y ex modelo Carla Bruni, supuestamente contrajeron matrimonio el pasado jueves en el Elíseo, según informa el diario "L'Est Républicain" en su página web.



El consejero de comunicación de Sarkozy, Franck Louvrier, que le acompaña en la gira que emprendió ayer por el Golfo Pérsico, se negó a hacer comentarios con el argumento de que "esta información atañe a la vida privada de Nicolas Sarkozy".



El periódico basa su información sobre la ceremonia en una fuente próxima a un testigo de la boda, a la que no identifica.



El pasado martes, en rueda de prensa, Sarkozy fue preguntado por la información de un dominical de que la ceremonia matrimonial tendría lugar muy probablemente el próximo 9 de febrero.



El jefe de Estado dijo entonces que su relación con Bruni es "seria" y que ningún periódico iba a fijar la fecha de la boda, antes de agregar que los periodistas probablemente se enteren "cuando ya haya sido".



El pasado jueves y, de nuevo el viernes, corrieron insistentes rumores de la inminencia de la boda civil entre Sarkozy, de 52 años, y Bruni, de 40, sin que nada pudiera confirmarse. Los fotógrafos estuvieron apostados en varias alcaldías de París y alrededores.



El divorcio de Sarkozy y de su segunda esposa, Cécilia Ciganer-Albéniz, fue anunciado el pasado 18 de octubre, después de varias semanas de intensos rumores de que la pareja había puesto fin a una unión de casi 20 años, once de los cuales casados.



A mediados de diciembre, el jefe de Estado conservador y Bruni fueron fotografiados mientras paseaban por el parque de atracciones de Disney a las afueras de París.



Las imágenes de la pareja en Egipto y en Jordania a finales de diciembre y comienzos de enero coparon luego las portadas.



Si, efectivamente, Sarkozy y Bruni han contraído matrimonio, resolverá los problemas de protocolo a las autoridades de la India, donde el jefe de Estado galo tiene previsto hacer una visita oficial los próximos días 25 y 26.



La prensa india se ha hecho eco del quebradero de cabeza que suponía para las autoridades acoger a Sarkozy acompañado por una amante.