Mueren 19 palestinos en incursión israelí en Gaza y Hamas mata a ecuatoriano

El ejército israelí mató en Gaza a 19 palestinos, 13 de ellos de Hamas, mientras un ecuatoriano perdió la vida por disparos de un francotirador de este grupo islamista en un kibutz de Israel donde trabajaba como voluntario, lo que convierte el martes en el día más sangriento en un año.



La incursión en Gaza, calificada de "masacre" por el presidente palestino Mahmud Abas, se produjo pese a las negociaciones de paz entre israelíes y palestinos que, según los planes del presidente estadounidense, deberían desembocar en un acuerdo antes de que concluya su mandato en enero de 2009.



Según Hamas, los 13 miembros de su brazo armado, entre ellos Hossam, el hijo de 21 años del dirigente más influyente del grupo, Mahmud Al Zahar, y Rami Farahat, hijo de una diputada de Hamas, murieron por impactos de balas o de obuses de tanque en la incursión israelí en el barrio de Al Zeitun en Gaza.



Cuatro palestinos, cuyas identidades se desconocen, también murieron y otros 50 resultaron heridos, según fuentes médicas. Varios enfrentamientos armados opusieron los soldados a los combatientes palestinos durante la incursión.



El ejército israelí afirmó que la operación iba dirigida "contra las amenazas terroristas". Según una portavoz, los militares abrieron fuego contra unos combatientes que se acercaban a ellos y contra "un coche que transportaba a hombres armados. Los soldados los identificaron y alcanzaron a diez hombres armados".



Por la noche, dos palestinos murieron y cuatro más sufrieron heridas por el disparo de un misil israelí en Beit Hanun, en el norte de la franja de Gaza, agregaron.



El ejército israelí dice haber tomado como blanco a autores de disparos de cohetes.



Después de esta jornada sangrienta, el movimiento islamista, al mando de la franja de Gaza desde que en junio pasado expulsó de ella a las fuerzas leales a Fatah, el partido de Abas, decretó un duelo de tres días en Gaza que incluye una huelga general el miércoles.



Zahar, que ya perdió a su primogénito en un ataque israelí en 2003, advirtió que "responderá a Israel con el único lenguaje que entiende", en alusión al uso de la fuerza.



Según este líder, la operación israelí es una consecuencia de la visita de Bush la semana pasada a Israel y a Cisjordania para dar un impulso al proceso de paz israelo-plaestino.



"Aquéllos que están en Ramala (la Autoridad Palestina de Abas) conspiran con Bush y con Israel para asediar a nuestro pueblo y matarlo", dijo.



El ejército israelí multiplica los bombardeos y las incursiones con la intención de poner fin a los disparos de cohetes palestinos desde la franja de Gaza.



"Lo que sucedió hoy es una masacre, una matanza contra el pueblo palestino. Nuestro pueblo no puede pasar estas masacres en silencio", declaró Abas a la prensa en Ramala. "Estas masacres no pueden aportar la paz", añadió.



Para el portavoz de Hamas, Sami Abu Zuhri, continuar las negociaciones israelo-palestinas es "un crimen" en un momento en que prosiguen los ataques israelíes sangrientos.



Miles de palestinos asistieron en Gaza a las exequias colectivas de los trece activistas, en las cuales clamaron venganza a gritos.



Hamas anunció, por primera vez desde hace varios meses, haber disparado once cohetes contra la ciudad israelí de Sderot (sur) "a modo de primera respuesta".



Horas antes, en el sur de Israel, un ecuatoriano de 20 años empleado como voluntario en el kibutz de Ein Hachlocha, que bordea la franja de Gaza, murió al ser alcanzado por disparos efectuados por un francotirador de Hamas desde territorio palestino, según fuentes militares y médicas palestinas.



Los nuevos muertos elevan a 6.069 el número de víctimas mortales en el conflicto israelo-palestino desde el 2000, en su inmensa mayoría palestinos, según un balance de esta agencia de noticias.