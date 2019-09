Primarias decisivas en Michigan

Los aspirantes republicanos a la Casa Blanca enfrentaban ayer martes unas reñidas elecciones primarias en el estado de Michigan, en las que el resultado podría terminar con las ambiciones de algunos postulantes, como el ex gobernador de Massachussets, Mitt Romney.



Más de siete millones de personas están inscritas para votar en este estado del norte de Estados Unidos. Debido a un diferendo entre la dirección nacional y las instancias locales del Partido Demócrata sobre la fecha de las primarias, los demócratas estarán ausentes en esta ronda electoral.



Los aspirantes demócratas Hillary Clinton y Barack Obama convocaron a una tregua de la incendiaria carrera que los enfrentaba y que distraía la atención del electorado sobre temas candentes como la desaceleración de la economía estadounidense.



“Nuestro partido y nuestra nación son mucho más grande que eso”, indicó la ex primera dama.



Las urnas de votación en el económicamente deprimido Michigan cerraron a las 9:00 p.m. (02:00 GMT de hoy miércoles), al mismo tiempo que los contendientes demócratas se enfrentaron en un debate televisado en Las Vegas.



Romney, cuyo padre fue gobernador de Michigan en la década de 1960, se halla en una reñida disputa con el senador John McCain, quien ganó las primarias republicanas del estado norteño en 2000 y se encuentra en alza tras conquistar New Hampshire hace una semana.



Un promedio de las encuestas de opinión realizadas por RealClearPolitics.com reveló que en Michigan Romney y McCain tendrán un disputado final con el ex gobernador de Arkansas, Mike Huckabee, que está por detrás, pero como potencial convidado de piedra, que podría complicar la votación.



Romney, a pesar de su generosa campaña, se hundió en Iowa y en New Hampshire, y los expertos sostienen que está seriamente necesitado de una victoria en Michigan para llegar con posibilidades al “supermartes” del cinco de febrero, cuando más de 20 estados tendrán sus primarias para escoger a sus candidatos presidenciales.



Los titulares de los diarios indican que para Romney es “Michigan o nada”, sin embargo, el ex gobernador de Massachussets niega que una derrota en su estado natal sea el fin de su campaña y de su carrera hacia la Casa Blanca.



“No, absolutamente no”, dijo el ex exitoso y arriesgado empresario mormón al canal de televisión MSNBC, insistiendo que su apuesta para llegar a la Casa Blanca era de largo alcance. “Entonces, ustedes saben, hay buenos tiempos, malos tiempos, siempre hay que seguir peleando”.



Entre 2000 y 2007, Michigan perdió 275,000 puestos de trabajo en el sector industrial, y el 10.5% de la población (estimada en algo más de 10 millones de habitantes) vive bajo el nivel de pobreza.



“Michigan salvó al mundo en la Segunda Guerra Mundial al proveer el equipamiento y los medios necesarios para ganar una gran guerra. Puede volver a hacerlo. Estamos en una gran guerra y va a ser una guerra muy larga”, sostuvo el McCain en Fox News.



“Creo que vamos a ganar. Pero creo que será una victoria por un margen pequeño”, agregó el senador por Arizona, un veterano de la guerra de Vietnam que argumenta ser el más preparado para liderar a los Estados Unidos en la batalla global contra el terrorismo islámico.



Una tormenta de nieve le puso una alfombra blanca a los circuitos electorales en Gross Point Park, un distrito de Detroit, no obstante lo cual los funcionarios reportaron una buena afluencia de votantes.



Tanto demócratas como independientes son libres de votar en las primarias republicanas, algo que para los analistas podría beneficiar el discurso directo de McCain.