Atentado contra carro de EU en Líbano

Al menos tres civiles murieron ayer martes en un atentado con bomba contra un coche de la embajada de Estados Unidos cerca de Beirut, el último de una ola de ataques que amenaza la estabilidad de un Líbano inmerso en una grave crisis política.



El atentado, que coincide con la gira del presidente estadounidense, George W. Bush, por Oriente Medio, fue condenado por la secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, y la embajada de Estados Unidos en Beirut.



Varias fuerzas políticas libanesas, de Francia y el Reino Unido se sumaron a la condena.



La explosión se produjo entre las localidades de Dora y de la Quarantaine, lindantes con el norte de Beirut. “Una bomba de 15 kg fue accionada al paso del vehículo estadounidense, que circulaba acompañado por otro vehículo que transportaba civiles”, declaró a la AFP un responsable de los servicios de seguridad que pidió conservar el anonimato.



Según él, murieron dos civiles que iban a bordo de otro vehículo, así como un motociclista sirio. Otras 26 personas resultaron heridas, entre ellas un pastor protestante estadounidense, que sufrió heridas leves.



Según otro responsable de los servicios de seguridad, la bomba se accionó por control remoto.



En Washington, el Departamento de Estado afirmó que el atentado mató a cuatro libaneses que no se encontraban en el coche diplomático norteamericano.



No había norteamericanos en el coche de la embajada, sino sólo un empleado no estadounidense de la legación diplomática que salió ileso. El chofer libanés resultó “herido levemente”.



La carretera costera donde se produjo el atentado estaba cubierta de sangre, y algunos cristales de los edificios aledaños quedaron hechos añicos. Un cadáver sin cabeza yacía cerca de uno de los coches.



Rice expresó en Riad su “indignación” después del atentado, que calificó de “terrorista”, y afirmó que su país seguiría ayudando a las fuerzas democráticas de Líbano a “resistir a las injerencias extranjeras”.



La embajada estadounidense estimó que el atentado estaba dirigido a minar la estabilidad en Líbano mediante “el asesinato y la intimidación”, y canceló una ceremonia prevista por la noche con motivo de la próxima partida del embajador Jeffrey Feltman.



El ministro de Información libanés, Ghazi Aridi, denunció un “ataque terrorista” destinado a “desestabilizar el país”. La “mejor respuesta a estos ataques es adoptar el plan árabe” para intentar salir de la crisis política que priva a Líbano de presidente desde el 24 de noviembre, dijo.



Para Saad Hariri, jefe de la mayoría parlamentaria antisiria apoyada por varios países occidentales, entre ellos Estados Unidos, el ataque “se inscribe en una serie de crímenes destinados a impedir que Líbano se levante”.



El jefe del Hezbolá chiíta que dirige la oposición, respaldada por Siria y Teherán, Hassan Nasralá, declaró que su movimiento, hostil a Estados Unidos, “condena cualquier ataque de este tipo en territorio libanés, independientemente del blanco”.



El atentado tuvo lugar la víspera de la segunda mediación del jefe de la Liga Árabe, Amr Musa, para quien el ataque “demuestra la necesidad de hallar una solución” a la crisis.



Un conflicto sobre el reparto de poder y una crisis de confianza entre la mayoría, de donde procede el gobierno de Fuad Siniora, y la oposición imposibilitan la elección de un presidente.



Bush acusó a Siria, ex potencia tutelar del Líbano, de fomentar ese bloqueo, mientras que Damasco lo niega.



Desde 2004 varias personalidades antisirias perdieron la vida en atentados. La última de ellas fue François el-Haj, jefe de operaciones de la comandancia del ejército, asesinado el 12 de diciembre. La mayoría antisiria acusa a Siria de estar detrás de estos ataques.