Venezuela y Honduras logran acuerdo petrolero

El presidente de Honduras, Manuel Zelaya, anunció ayer martes que logró un acuerdo con su colega venezolano, Hugo Chávez, para el suministro al país centroamericano de 20,000 barriles diarios de petróleo, a través de la iniciativa de Petrocaribe.



“Este día lo que se ha hecho es negociar en forma amplia entre el Poder Ejecutivo (de Honduras) y Venezuela un acuerdo de petróleo. Esperamos ponerlo en manos del Congreso el próximo lunes”, anunció Zelaya en rueda de prensa junto a Chávez, quien realizó una visita relámpago a Tegucigalpa.



Chávez llegó a Tegucigalpa con una comitiva de unas cien personas, entre funcionarios, empresarios y periodistas, a las 11H00 locales (17H00 GMT) procedente de Guatemala, donde estuvo el lunes en la toma de posesión del presidente socialdemócrata Álvaro Colom.



Zelaya explicó que Venezuela suministrará búnker a la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), que abastece el país con unos 1,400 megavatios hora, 30% de los cuales es generado por plantas hidroeléctricas gubernamentales y un 70% por plantas térmicas (accionadas por combustibles), que se compra a empresas privadas.



“Sabemos cómo pesa la factura petrolera para Honduras. Estamos hablando de 20,000 barriles diarios para la empresa de energía eléctrica, a 100 dólares, son como 730 millones” anuales, explicó Chávez.



“Es una carga pesada. Venezuela no puede venir a decirle a Honduras, como capitalista: si no me paga, no hay petróleo, vamos a ver cómo nos arreglamos”, agregó el mandatario venezolano.



Detalló que Honduras pagará 40% de la factura y el 60% restante (unos 300 millones de dólares) será financiado a 25 años de plazo, con dos años de gracia y a 1% de interés anual.



Recordó que Venezuela también suple petróleo a Argentina, que le paga con tractores.



El mandatario venezolano comentó que “con todos los problemas que tenemos con Estados Unidos, no tenemos ningún plan de suspender los envíos de petróleo”. Al contrario, destacó que Venezuela suple con energía en el presente invierno a poblaciones pobres y centros de beneficencia en ese país norteamericano.



El 22 de diciembre, en la IV Cumbre de Petrocaribe, celebrada en Cienfuegos, Cuba, Honduras fue admitida en ese pacto de cooperación energética.