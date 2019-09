El mundo al día Jorge Eduardo Arellano

15 Enero 2008 |

10:41 p.m. |

Un soldado canadiense muerto en atentado en Afganistán

MONTREAL / AFP

Un soldado canadiense murió y otro resultó herido ayer martes, al estallar un artefacto explosivo al paso de su vehículo al norte de la ciudad afgana de Kandahar, anunció una alto mando militar canadiense.



La víctima es Richard Renaud, perteneciente al duodécimo regimiento blindado, basado en Valcartier (Québec), indicó el general Guy Laroche durante una conferencia de prensa en Kandahar, sur de Afganistán, retransmitida en directo por la televisión canadiense. Se trata del 77° soldado que fallece en Afganistán desde 2002.



Fidel Castro recibió a Lula en La Habana

La Habana / EFE

El líder cubano, Fidel Castro, recibió ayer al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, quien se encuentra de visita oficial en La Habana, según informaron a EFE fuentes de la Cancillería brasileña.



“El encuentro se está produciendo en estos momentos”, indicó la fuente, al precisar que la reunión comenzó ayer al filo de las 17:00 hora local (22:00 GMT).



Uribe insiste en calificar de terroristas a las FARC

San José / EFE

El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, insistió ayer en calificar de terroristas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y señaló que mientras no cese la violencia, la tortura y los secuestros, no se le quitará de esa lista. Las FARC “tienen el dinero del narcotráfico y eso nos obliga a decir que esa guerrilla es simple y llanamente un grupo terrorista, y que no podemos permitir que a esa guerrilla se le quite la calificación de grupo terrorista”, manifestó Uribe al inaugurar un parque turístico en la localidad rural costarricense de San Mateo.



Gobernadores acuden pesimistas a tercera reunión con Evo Morales

La Paz / EFE

Los gobernadores regionales de Bolivia acudieron ayer con pesimismo a su tercera reunión con el presidente Evo Morales, que insistió en la necesidad de dialogar para lograr un gran acuerdo nacional que resuelva la crisis política en el país.



“Mi gran deseo es llegar a acuerdos importantes por el bien del país”, dijo Morales en la apertura del encuentro, el tercero que mantiene en ocho días con los gobernadores (prefectos) tras varios meses de confrontación.



Ex ministro de Defensa iraní advierte de “respuesta destructora”

Teherán / EFE

El ex ministro de Defensa y experto en asuntos militares iraní, Ali Shamjani, advirtió ayer de que este país “responderá de forma destructora” si es atacado por EU o Israel, y aseguró que Irán “dispone de suficiente capacidad militar para defenderse”.



Shamjani, en una entrevista difundida en directo por la televisión Al Yazira desde Teherán, reafirmó que Irán no desarrolla un programa nuclear militar, aunque dijo que “es un derecho natural” de este país.



Rice pide a países árabes que se acerquen a Israel

Riad / EFE

La secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza Rice, instó a los países árabes a que hagan gestos de acercamiento a Israel, como forma de apoyar el proceso de paz en Oriente Medio, pero Arabia Saudí rechazó esa petición.



“Debería haber esfuerzos para acercarse a los israelíes”, dijo Rice en una rueda de prensa en Riad junto con su homólogo saudí, Saud Al Faisal. Rice se encuentra en la capital saudí acompañando al presidente de Estados Unidos, George W. Bush, que está de gira por Oriente Medio y que hizo el mismo llamamiento en Israel la semana pasada.



Apple lanza el portátil más delgado del mundo

San Francisco / EFE

Steve Jobs, Presidente del grupo tecnológico Apple, anunció el lanzamiento de MacBook Air, el portátil más delgado del mundo que, según demostró el propio Jobs, cabe en un sobre convencional.



Observado de perfil, el MacBook Air mide 0.4 centímetros en su parte más fina y 1.9 centímetros en su parte más gruesa, y dispone de una pantalla LED de 13.3 pulgadas.



Detectan bacteria resistente a antibióticos en EU

Washington / EFE

Un equipo de investigadores de California identificó una bacteria resistente a múltiples antibióticos, cuya incidencia es más alta en áreas de EU donde residen parejas de hombres homosexuales, informó ayer la revista “Annals of Internal Medicine”. El equipo encabezado por Binh Diep, de la Universidad de California, en San Francisco, detectó la presencia de la misma bacteria en Boston, Nueva York y Los Ángeles, pero indicó que se trata de casos aislados.



Hallan una “caja del tiempo” con piezas de 1791 en México

México / EFE

La catedral de Ciudad de México guardó desde 1791 un secreto oculto en su torre oriente: una “caja del tiempo” con monedas, medallas y un pergamino, enterrada por el arquitecto que realizó la fachada y los campanarios, hizo público ayer el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).