CIJ confirmó contencioso iniciado por Perú por frontera marítima con Chile

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) confirmó oficialmente que Perú, al presentar su demanda, ha dado el primer paso de un contencioso, de aproximadamente cinco años, que le enfrentará con Chile por sus fronteras marítimas.



La CIJ especificó en un comunicado que la denuncia de Perú tiene dos vertientes: por un lado, el asunto de la "delimitación de la frontera marítima de los dos países en el Océano Pacífico".



Por el otro, "el reconocimiento en favor de Perú de una zona dentro de las 200 millas náuticas de la costa peruana" que Chile considera como una parte de alta mar.



Determinar frontera

En su demanda, Perú, que sostiene que la línea divisoria con Chile parte del punto en la orilla del mar denominado Concordia, pide a la Corte que "determine la frontera de acuerdo al Derecho Internacional".



Lima mantiene que la frontera marítima con el país del sur debe ser fijada por una línea equidistante a las costas de los países, y no paralela, ya que considera que esta delimitación actual le resta territorio marítimo.



Chile alega que los límites marítimos bilaterales fueron fijados en tratados suscritos en la década de 1950, que según la posición oficial del Perú sólo son acuerdos pesqueros.



Como base de su denuncia, Lima invoca el artículo XXXI del Pacto de Bogotá, firmado en abril de 1948 y según el cual tanto Chile como Perú "reconocen, como cualquier otro Estado americano, la jurisdicción de la Corte".



"No es un acto inamistoso"

El ex canciller peruano y agente de su país ante la CIJ, Allan Wagner, que fue el encargado de presentar la demanda en La Haya, resaltó en una rueda de prensa que el hecho de elevar este conflicto al máximo órgano judicial de la ONU "no es un acto inamistoso" y debe desarrollarse en un ambiente de buenas relaciones" entre ambos países.



El agente peruano en esta demanda afirmó que el objetivo es encontrar "una solución justa y equitativa" a la controversia marítima con Chile.



También detalló la marcha de la demanda a partir de ahora, después de que su presentación abriese el proceso.



A continuación, el secretario de la Corte debe notificar la presentación al Gobierno chileno, que tendrá que designar un agente ante la Corte.



Después, la Corte convocará a ambas partes para explicarles cómo continuará el proceso, momento en que presentará la memoria del caso y los plazos que habrá establecido.



Wagner eludió responder a la posibilidad de que Chile pueda presentar objeciones preliminares, es decir, que argumente que la CIJ no tiene jurisdicción sobre el caso.



También justificó que la decisión de acudir al tribunal de La Haya se debió a que desde 1986, cuando se planteó a Chile abrir un proceso de negociación, no se pudo lograr una solución, y a que el Gobierno chileno señaló desde 2004 que no habría solución a la petición peruana.



"La anchoveta"

Las costas de Perú y Chile son ricas en una especie pesquera llamada "anchoveta", que es usada en la producción de harinas de pescado.



El equipo de juristas de Perú está integrado, además de por Wagner, por los abogados extranjeros Rodman Bundy (EE.UU.), Alan Vaugham Lowe (Gran Bretaña), Alain Pellet (Francia).



Lo completan además el embajador Jorge Chávez Soto, los letrados Eduardo Ferrero Costa (ex embajador de Perú en Estados Unidos), Roberto Mac Lean Ugarteche y Juan Vicente Ugarte del Pino y los geógrafos Scott Edmonds (EE.UU.) y Jaime Valdez Huamán.