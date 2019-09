Congreso colombiano pide a FARC que permita que Cruz Roja visite a rehenes

El Congreso de Colombia pidió el martes a la guerrilla de las FARC que permita al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) atender a los rehenes en su poder que, según pruebas de vida enviadas por ocho de ellos, están enfermos, incluida la política Ingrid Betancourt.



"Llamamos de nuevo a las FARC a que permita que una misión del CICR lleve médicos y sicólogos a atender a los secuestrados. Es urgente la presencia de esa misión porque el deterioro físico y mental de los secuestrados, no da mucha espera", dijo a la AFP la senadora Martha Lucía Ramírez.



Ramírez, quien habló a nombre de la Comisión de Paz del legislativo, precisó que los rebeldes también deben aceptar que el organismo humanitario les entregue un cargamento de medicamentos apropiados para atender a los rehenes.



El pedido se da luego de divulgarse pruebas de supervivencia que ocho secuestrados de las FARC enviaron a sus familias a través de la ex congresista colombiana Consuelo González, que llegó el lunes desde Venezuela, tras haber sido liberada por los guerrilleros el jueves.



González entregó cartas y fotografías del ex gobernador del departamento de Meta Alan Jara, los ex diputados Jorge Eduardo Gechem, Gloria Polanco y Orlando Beltrán, y de cuatro oficiales y suboficiales del Ejército y la Policía, todos compañeros de cautiverio.



Algunos de los rehenes lamentan que los mantengan con cadenas en el cuello, y narran sus penurias en la selva, donde han sido víctimas de penosas enfermedades que los obliga, incluso, a tener que ser cargados en hamacas por parte de sus captores o de otros rehenes.



Las FARC proponen negociar un canje de otros 44 secuestrados por unos 500 rebeldes presos. Entre los canjeables está la ex candidata presidencial colombo francesa Ingrid Betancourt, los tres estadounidenses y decenas de políticos, militares y policías colombianos.



El CICR participó la semana pasada en la operación de entrega de las rehenes Clara Rojas y Consuelo González por parte de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, marxistas) al presidente venezolano Hugo Chávez.