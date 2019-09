Votantes hispanos entrarán en escena

Los electores hispanos, que podrían influir en los resultados de las elecciones presidenciales de noviembre, entrarán en escena el sábado en los caucus de Nevada (suroeste), donde representan más del 10% del electorado y pueden desempatar a los demócratas Hillary Clinton y Barack Obama.



“El voto hispano va a tener un gran impacto en el caucus de Nevada, el primer estado con una gran población latina que interviene en el proceso de las primarias”, explicó a la AFP William Ramos, director de la oficina de Washington de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos y Nombrados (NALEO).



Nevada, donde uno de cada cuatro habitantes es hispano, cuenta con cerca de 110,000 votantes latinos registrados, el 11% del total, un margen que les permite tener una influencia importante en caso de un resultado reñido entre los aspirantes a la presidencia de Estados Unidos.



Daniel Restrepo, del Center for American Progress, admitió la dificultad de adelantar si los hispanos participarán masivamente en los caucus de Nevada, por ser organizados este año por primera vez justo después de los de Iowa (centro) y las primarias de New Hampshire (noreste), que abrieron el proceso de selección de los candidatos para las elecciones del 4 de noviembre.



El experto se declaró convencido, no obstante, de que “la organización de estos caucus en Nevada y el hecho que tengan tanta importancia sobre todo para los demócratas, ofrece una indicación de la importancia del voto latino en este año electoral”, donde los hispanos pueden ser determinantes en varios estados reñidos.