Tres soldados estadounidenses muertos en Irak

Tres soldados estadounidenses murieron ayer durante una operación en Salahedín, al norte de Bagdad, mientras que al menos dos policías y dos supuestos rebeldes fallecieron en un tiroteo en la misma provincia.



Los soldados estadounidenses murieron por disparos de armas ligeras durante la operación, anunció el mando norteamericano en ese país.



Los tres militares murieron en la provincia de Salahudin, según un comunicado de la coalición que no da ninguna otra precisión.



El mando militar estadounidense informó en un comunicado que tres soldados murieron y dos resultaron heridos.



La nota, que no dio más detalles, señaló que los dos militares heridos fueron traslados a un hospital de la coalición.



El texto no señala si las víctimas formaban parte de la ofensiva “Phantom Phoenix” lanzada el 8 de enero por el ejército estadounidense contra Al Qaida.



Trece militares estadounidenses murieron en el marco de esa operación. Con éstos, asciende a 3,926 el balance de militares estadounidenses muertos en Irak desde la invasión de 2003, según un balance establecido por la AFP.