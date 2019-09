O.J Simpson sale de la cárcel tras pagar una fianza de 250.000 dólares

El ex astro del fútbol estadounidense O.J.Simpson salió hoy de la cárcel de Las Vegas (Nevada, EEUU), en la que se encontraba recluido desde el pasado viernes, horas después de pagar la fianza de 250.000 dólares.



Según informaron medios locales, O.J.Simpson abandonó el centro de detención de Clark County después de las 23.00 hora local del miércoles (06.00 GMT de hoy).



El ex futbolista, en prisión por intentar ponerse en contacto con un supuesto cómplice en un caso de robo de artículos deportivos, salió del centro penitenciario y se subió a un mercedes de color blanco que le esperaba en la puerta.



Varias televisiones grabaron el momento de la salida del ex astro del deporte estadounidense que llevaba una visera blanca en la cabeza y calzaba zapatillas de deporte en el momento de abandonar el centro de detención de Clark County.



Unas horas antes, la jueza de Las Vegas Jackie Glass había doblado la fianza del acusado hasta 250.000 dólares.



El pasado 11 de enero, Simpson ingresó provisionalmente en prisión por haber violado los términos de la libertad condicional en la que se encontraba en el caso del robo de esos artículos.



El 13 de septiembre de 2007 Simpson y otros hombres armados irrumpieron en una habitación del hotel Palace Station Hotel-Casino, de Las Vegas, donde se alojaba un vendedor de objetos deportivos.



Según los cargos formulados, Simpson y sus acompañantes se llevaron dos trofeos y varios recuerdos firmados por la estrella del Fútbol Americano.



Se trataba, según el ex futbolista, de recuerdos deportivos de su propiedad que le habían sido robados con anterioridad.