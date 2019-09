Colombia y Venezuela cada vez más tensos

Las relaciones entre Colombia y Venezuela se tensaron aún más después de que el presidente colombiano, Álvaro Uribe, le pidiera al mandatario venezolano, Hugo Chávez, cesar sus agresiones e injerencia y éste a su vez lo acusara de estar "obsesionado con la guerra".



Como respuesta al comunicado del miércoles, leído por el canciller colombiano, Fernando Araujo, el ministerio de Exteriores venezolano reiteró que Uribe no está comprometido con la paz en su país y ratificó su propuesta de buscar una fórmula que "regularice" el conflicto armado en Colombia.



"El Gobierno colombiano no está comprometido con la paz, sino obsesionado con la guerra y con derrotar militarmente a las fuerzas insurgentes", señaló el mensaje de Caracas.



Embajadores se mantienen

Pero por ahora, el embajador colombiano en Caracas, Fernando Marín, no será llamado a consultas, luego del comunicado en el que el Gobierno de Bogotá fijó su posición frente a Venezuela, según indicaron fuentes gubernamentales.



Mientras, el gobierno de Venezuela, que llamó hace casi dos meses a consultas a su embajador en Bogotá, Pável Rondón, decidió que por ahora, tampoco regrese a Colombia.



Otra liberación

La estación de radio local "La W", aseguró que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciarían en breve, en Venezuela, la entrega de nuevos secuestrados".



La emisora dijo que entre los liberados estarían uno de los tres contratistas estadounidenses secuestrados desde 2003, así como otros cuatro cautivos, que están en grave estado de salud.



EE.UU preocupado

El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el almirante Michael Mullen, dijo en Bogotá, en su primera visita oficial a Colombia, que la carrera armamentista de Venezuela y el apoyo del presidente Hugo Chávez a la guerrilla colombiana de las FARC, son motivo de "seria preocupación para su país".



Las FARC liberaron el 10 de enero a la candidata a la vicepresidencia Clara rojas, secuestrada en febrero de 2002, y la ex parlamentaria Consuelo González de Perdomo, cautiva desde septiembre de 2001, como un gesto de desagravio a Chávez luego la cancelación de su mediación en busca de un canje humanitario por parte del Gobierno colombiano.



El grupo insurgente pretende canjear a 44 rehenes por unos 500 rebeldes presos en cárceles del país y el exterior, a través de un acuerdo humanitario que hasta ahora ha sido imposible de negociar por las posiciones inamovibles de esa organización y el Gobierno.



Las recientes pruebas de supervivencia entregadas a familiares de algunos de los secuestrados por la ex rehén Consuelo González han evidenciado el mal estado de salud de muchos de los cautivos, así como el maltrato al que han sido sometidos.



Sin embargo, de concretarse el anuncio de las FARC de liberar otros cautivos, continuarán los requerimientos de diversos sectores para que los demás rehenes puedan ser visitados por una misión médica.



Respeto y cesar agresión

Colombia, que se había abstenido de enviar notas de protesta al Gobierno de Caracas, pidió esta vez al mandatario venezolano "respeto" y "cesar las agresiones contra nuestro país".



Chávez, según el Gobierno colombiano, "no desaprovecha oportunidad para maltratar a Colombia y a su gobierno" y además "confunde la cooperación con la injerencia (...) desconoce la acción terrorista de la guerrilla, su participación en el narcotráfico, sus crímenes contra niños, mujeres y ancianos, el secuestro y los demás delitos", que son "crímenes de lesa humanidad".



Por su parte, el senador del Polo Democrático Alternativo (PDA), en la oposición, Gustavo Petro señaló hoy que hay que respaldar propuestas que busquen la paz en Colombia y no una opción que agudice el conflicto armado en el país.



Dijo que "si se trata de coordinar esfuerzos internacionales por la paz de Colombia es positivo".



Pero, agregó, "lo que no se debe permitir es que se coordinen esfuerzos internacionales por la guerra, por agudizar el conflicto armado en Colombia".