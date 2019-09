13 lesionados por aterrizaje de emergencia en Londres

El aterrizaje de emergencia efectuado ayer jueves por un avión de la aerolínea British Airways (BA) procedente de Pekín en el aeropuerto londinense de Heathrow no guarda relación con el terrorismo, afirmó Scotland Yard. “No hay nada que sugiera en estos momentos que el incidente esté relacionado de manera alguna con el terrorismo”, dijo un portavoz policial.



La fuente precisó que no existe constancia de “ninguna persona herida de gravedad”, aunque 13 personas han sido hospitalizadas con lesiones leves.



El aparato, un Boeing 777, se salió de la pista y los pasajeros fueron evacuados mediante rampas hinchables de emergencia, indicó BA.



“Los tripulación de cabina ha hecho un trabajo excelente al evacuar a los 136 pasajeros”, afirmó la aerolínea en un comunicado.



Un portavoz del aeródromo londinense, primer aeropuerto del Reino Unido, precisó que, como consecuencia del suceso, “la pista sur de Heathrow se ha cerrado, pero la pista norte sigue abierta”. El impacto del avión, que provocó retrasos en el aeródromo y la suspensión de algunos vuelos, causó serios desperfectos en el tren de aterrizaje, las alas y el motor de la aeronave.



De acuerdo con las imágenes emitidas por las televisiones británicas, no se aprecian señales de fuego o humo en el aparato, aunque seis camiones de bomberos y varias ambulancias acudieron al lugar del incidente, declararon testigos.