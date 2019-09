El mundo al día Jorge Eduardo Arellano

FARC liberará a otros secuestrados, según emisora

BOGOTÁ / EFE

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciarán “en las próximas horas en Venezuela la entrega de nuevos secuestrados”, según la estación de radio local “La W”, que dijo que conoció la noticia “de manera exclusiva”. Según la emisora, entre los liberados podría estar uno de los tres contratistas estadounidenses secuestrados en 2003, así como otros cuatro cautivos en grave estado de salud.



Siete muertos durante protestas en Nairobi

NAIROBI / EFE

Al menos siete personas murieron ayer jueves en una barriada pobre de las afueras de Nairobi por enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales, denunció la oposición keniana. Las muertes ocurrieron en el barrio de Mathare, uno de los bastiones políticos del opositor Movimiento Democrático Naranja (ODM), que también indicó que desde finales de diciembre han muerto unas mil personas por los disturbios políticos registrados en Kenia.



Ahmadineyad advierte “violenta respuesta” si Irán es atacado

TEHERÁN / EFE

El presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, aseguró que su país responderá de forma violenta contra un eventual ataque israelí contra su país, mientras restó importancia a las recientes advertencias del presidente de EU, George W. Bush, contra Teherán. Ahmadineyad, en una entrevista difundida por la televisión Al Yazira, también insistió en que el programa nuclear de Irán es “pacífico”, y consideró que las sanciones internacionales contra la República Islámica “dañarán a quienes las impongan” a Irán.



Bush y Bernanke a favor de medidas urgentes para estimular economía

WASHINGTON / EFE

El presidente de EU, George W. Bush, y el de la Reserva Federal, Ben Bernanke, coincidieron en la necesidad de crear un paquete de medidas urgentes que estimulen la economía, ante los temores de que pueda entrar en recesión. Bernanke, en una intervención ante el Congreso, aseguró que la economía estadounidense necesita un estímulo fiscal rápido y temporal para evitar una recesión, aunque advirtió a los legisladores que sopesen cuidadosamente las opciones antes de rebajar los impuestos o aumentar los gastos.



Crisis hipotecaria hace vivir calvarios a Merrill Lynch y Citigroup

NUEVA YORK / EFE

El calvario que vive Merrill Lynch por la crisis crediticia volvió a emparejarse con el de Citigroup, al anunciar una pérdida trimestral de casi 10,000 millones de dólares y unas amortizaciones aún mayores. Sin quererlo, la mayor correduría del mundo y el mayor banco estadounidense se han convertido en compañeros de viaje en la caída en picado en que se ha convertido para ellos la evolución de la crisis hipotecaria, desde su estallido en Estados Unidos a mediados de 2007.



Europeos piden más transparencia en mercados financieros

PARÍS / EFE

Los responsables de Finanzas de Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y de la Comisión Europea, pidieron una mayor transparencia en los mercados financieros y más coordinación de sus supervisores para hacer frente a crisis, como la generada por las hipotecas de riesgo en Estados Unidos. Al término de un encuentro celebrado en París, la ministra francesa de Finanzas, Christine Lagarde, que hacía de anfitriona, resumió su contenido ante la prensa insistiendo en que en la economía europea “los fundamentos son buenos”.



Bisexualidad en mujeres no es una “fase pasajera”

WASHINGTON / EFE

La bisexualidad entre las mujeres no es simplemente una fase transitoria, según un estudio de la Universidad de Utah, que siguió a 79 mujeres no heterosexuales durante una década. El estudio, dirigido por Lisa Diamond, de la Universidad de Utah, y publicado por la revista Developmental Psychologi, de la Asociación de Psicología de Estados Unidos, encontró que las mujeres bisexuales siguen sintiéndose atraídas por ambos sexos a lo largo del tiempo.



Al menos 10 muertos por ataque suicida en mezquita chií

LAHORE, PAKISTÁN / EFE

Al menos diez personas murieron ayer, jueves, y varias resultaron heridas en un ataque suicida perpetrado frente a una mezquita chií situada en la ciudad noroccidental paquistaní de Peshawar, informó un portavoz del Ministerio de Interior. La explosión tuvo lugar en el barrio de Kohati cuando el suicida estaba pasando el control de seguridad para entrar en el recinto religioso, momento en el que realizó dos disparos e hizo estallar la carga explosiva que portaba, según Cheema, citado por el canal privado “Geo TV”.