CIA acusa a Al Qaeda del asesinato de Benazir Bhutto

La CIA considera a la red terrorista Al Qaeda y a sus aliados del líder tribal de Pakistán Baitullah Mehsud responsables del asesinato de la opositora paquistaní Benazir Bhutto, indicó el director de la agencia, Michael Hayden, a "The Washington Post".



Las declaraciones de Hayden, divulgadas hoy en la página web del diario, suponen la confirmación pública por parte del responsable de los servicios de inteligencia de Estados Unidos de las mismas tesis que baraja el Gobierno paquistaní sobre la muerte de Bhutto.



Hayden explica que la ex primera ministra fue asesinada el pasado 27 de diciembre por combatientes aliados de Mehsud que contaron para ello con el apoyo de la red que lidera Osama Bin Laden, según el diario.



"Lo hizo la red de Baitullah Mehsud. No tenemos razones para cuestionar eso", dijo director de la CIA, que no quiso dar detalles de cómo se ha llegado a esa conclusión.



Según Hayden, Mehsud también se encuentra detrás de la ola de violencia que amenaza actualmente la estabilidad del país y la alianza entre los extremistas del líder tribal y Al Qaeda suponen un grave riesgo para el Gobierno del presidente Pervez Musharraf.



El diario asegura que Hayden describió el asesinato de Bhutto como "parte de una campaña organizada" que incluye atentados suicidas y otros ataques contra líderes paquistaníes.