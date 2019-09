Volcán Galeras hace erupción al sur de Colombia

18 Enero 2008 |

9:40 a.m. |

AFP



El volcán Galeras, que domina la ciudad colombiana de Pasto (sur, fronteriza con Ecuador), erupcionó la noche del jueves sin que de momento se reporten víctimas o daños materiales, informaron autoridades regionales y la entidad encargada de vigilarlo.



Según el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Pasto, el fenómeno se produjo a las 20H06 locales (01H06 GMT) y fue de "carácter explosivo".



"Por lo tanto, el nivel actual en la actividad del Galeras cambia de 3 a 1 (lo que indica una) erupción inminente o en curso. Nos mantenemos atentos a la evolución del sistema volcánico", señaló un comunicado.



La zona aledaña al volcán es habitada por unas 8.000 personas, que en noviembre de 2006 fueron evacuadas por otra erupción.



El gobernador del departamento de Nariño, Antonio Navarro, había dicho previamente que como resultado del fenómeno "la cima del volcán está incandescente".



"Sin embargo, nos informan que no es una erupción grande, que no creen que haya riesgo para la gente", agregó, indicando que el comité regional de emergencias evalúa la situación.



"No hay razones para el pánico, no es una erupción que ponga en peligro a los habitantes de Pasto", afirmó el gobernador.



No obstante, radioemisoras locales informaron que en la ciudad se sintió un fuerte remezón que generó gran temor y caos vehicular.



El Observatorio Vulcanológico había reportado el jueves temprano cinco "eventos tipo tornillo" desde la mañana del miércoles, y recordó que fenómenos de ese tipo "antecedieron" erupciones registradas en 1992, 1993, 2004 y 2006.



Con 4.276 metros de altitud y ubicado en la cordillera andina, el Galeras, próximo a Pasto (400.000 habitantes), incrementó su actividad a fines de julio de 2004, y desde entonces registra erupciones esporádicas de gases y ceniza.



El volcán entró en erupción por última vez a mediados de julio pasado. Desde 1989 ha registrado casi una veintena de erupciones, entre ellas dos de envergadura, las de los años 90.