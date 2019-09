El mundo al día Jorge Eduardo Arellano

18 Enero 2008 |

6:51 p.m. |

30 muertos en combate entre milicia chií y fuerzas seguridad

BAGDAD / EFE

Al menos 30 personas murieron ayer, viernes, en enfrentamientos entre una milicia chií y fuerzas de seguridad iraquíes en la ciudad de Nasiriya, capital de la provincia meridional de Dhi Qar, informó la televisión iraquí Al Sharqiya. Sin embargo, otras fuentes de seguridad iraquíes consultadas por este canal elevaron esta cifra hasta 50 muertos y 70 heridos. Esta matanza coincide con la festividad de la Ashura, la más importante en el calendario chií.



Aumentan desastres naturales relacionados con cambio climático

GINEBRA / EFE

La frecuencia de los desastres naturales relacionados con el cambio climático va en aumento, principalmente las inundaciones, que se incrementaron en 2007 con respecto a la media de los registrados entre 2000 y 2006, según informe hecho público en la ONU. De las 197 millones de víctimas por calamidades naturales, 164 millones lo fueron por inundaciones. Asia fue nuevamente el continente más afectado por las catástrofes naturales, y escenario de ocho de las diez mayores acaecidas el año pasado, de las que seis fueron inundaciones.



Primer ministro afirma que se intentó asesinar a Alan García

LIMA / EFE

El primer ministro de Perú, Jorge del Castillo, dijo que en el “autogolpe” de Fujimori de 1992 se intentó asesinar a Alan García, actual jefe de Estado, quien fue alertado sobre un “atentado” contra él por Susana Higuchi, entonces esposa del propio Fujimori. Del Castillo fue interrogado hoy a petición de la acusación particular, en el juicio que se sigue contra el ex presidente Fujimori (1990-2000) por violaciones a los derechos humanos. El presidente del Consejo de Ministros recordó que la noche del 5 de abril de 1992, día del “autogolpe”, él fue “capturado” por militares cuando estaba en casa de Alan García, quien tuvo que huir por los tejados mientras su vivienda era atacada con armas de fuego.



Rusia eleva su papel energético en Europa

SOFIA / EFE

Rusia fortalece su papel en el sector europeo de la energía con la firma, en Sofía, de tres grandes proyectos energéticos por miles de millones de euros, que repercutirán en el desarrollo del sector en todo el continente. Los documentos prevén la construcción de una central nuclear, un gasoducto y un oleoducto, y fueron firmados en el palacio de la presidencia de Bulgaria en presencia del presidente ruso, Vladimir Putin, quien concluyó esta tarde una visita oficial de dos días al país balcánico.



Papa pide a jesuitas adhesión total a doctrina católica

ROMA / EFE

Benedicto XVI pidió en una carta dirigida al Superior de la Compañía de Jesús, Peter-Hans Kolvenbach, que acaba de presentar su renuncia, que los jesuitas reafirmen su “adhesión total a la doctrina católica”, en particular “en algunos puntos neurálgicos atacados por la cultura secular”. Una “adhesión” que, según el Papa, tiene que ser reafirmada en “la relación entre Cristo y las religiones, algunos aspectos de la teología de la liberación, y varios puntos de la moral sexual, sobre todo en lo que se refiere a la indisolubilidad del matrimonio y a la pastoral de las personas homosexuales”.



Cuatro palestinos muertos en cierre de Gaza

JERUSALEN, GAZA / EFE

Israel cerró ayer, viernes, los pasos fronterizos con la franja de Gaza en represalia por los ataques con cohetes Kasam, mientras prosigue su ofensiva militar por cuarto día consecutivo, en el que han muerto cuatro palestinos. La última víctima es una mujer de 52 años, Haniya Abd Al-Jawad, que falleció en la franja en un bombardeo israelí contra un edificio que hasta hace unos meses era la sede del Ministerio del Interior del depuesto gobierno islamista que dirige Ismail Haniye.



Cinco muertos en tercera jornada de protesta en Kenia

NAIROBI / EFE

Al menos cinco personas murieron y varias resultaron heridas en la tercera y última jornada de manifestaciones organizadas por la oposición keniana en protesta contra el fraude en las elecciones de diciembre, según confirmaron fuentes de la Policía. Tal como sucedió en la víspera y el pasado miércoles, la barriada pobre de Kibera, en Nairobi, fue uno de los epicentros de los enfrentamientos entre la Policía y los seguidores del principal partido de oposición, el Movimiento Democrático Naranja (ODM) que dirige Raila Odinga.



Bush lucha por evitar recesión

WASHINGTON / EFE

El presidente de EU, George W. Bush, se mostró Partidario de poner en marcha un paquete de medidas fiscales por importe de 145,000 millones de dólares para reactivar la economía. Bush defendió públicamente la necesidad de impulsar un paquete de medidas urgentes para evitar que la economía estadounidense entre en recesión, como temen los expertos, y que incluya varias medidas fiscales, como devolución de impuestos e incentivos para la inversión.



Burns dimite y será reemplazado por embajador de EU en Rusia

WASHINGTON / EFE

El subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, Nicholas Burns, considerado el tercero en importancia del Departamento de Estado, será reemplazado por el actual embajador en Rusia, William Burns, informaron fuentes de la Administración. La secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, participó en una breve ceremonia en la cual se anunció oficialmente la dimisión de Nicholas Burns.



Presidente de Sicilia condenado a cinco años por revelación de secretos

ROMA / EFE

El presidente de la región de Sicilia, Salvatore Cuffaro, ha sido condenado a cinco años de cárcel por revelación de secretos, anunció un tribunal de Palermo. Sin embargo, los jueces que lo han juzgado no han admitido la agravante de favorecimiento a la mafia, aunque la Fiscalía de Sicilia le acusaba de haber filtrado información confidencial de la Policía antimafia siciliana.