Breves económicas Jorge Eduardo Arellano

18 Enero 2008 |

6:57 p.m. |

Cesta petrolera venezolana cierra en 83.47 dólares

Caracas / AFP

La cesta de crudos de Venezuela cerró con un precio de 83.47 dólares por barril, al perder 3.59 de dólar con respecto a su cotización de la semana anterior, informó este viernes el Ministerio de Energía. El precio promedio del petróleo venezolano es de 86.02 dólares por barril en 2008, en tanto la cesta de crudos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se ubicó esta semana en 87.67 dólares por barril.



Venezuela produce 3.2 millones de barriles diarios, según cifras oficiales, aunque la Agencia Internacional de Energía estima una producción de 2.4 millones de barriles diarios.



Reservas de Venezuela alcanzan USD 33,446 millones

Caracas / AFP

Las reservas internacionales de Venezuela alcanzaron los 33,446 millones de dólares el jueves, lo que representa un aumento de 33 millones de dólares con respecto a la semana anterior, informó este viernes el Banco Central.



De ese monto, 32,635 millones de dólares están depositados en el Banco Central y 811 millones en el Fondo de Estabilización Macroeconómica, un mecanismo creado para enfrentar turbulencias mayores en la economía. Las reservas internacionales de Venezuela cerraron 2007 situadas en 34,077 millones de dólares.



Bush quiere estimular el PIB de EU en 1%

Washington / AFP

El presidente estadounidense, George W. Bush, urgió al Congreso este viernes a que apruebe un plan de estímulo económico de “alrededor de 1%” de Producto Interno Bruto para ayudar a revertir la desaceleración de la economía.



El anuncio presidencial no convenció, sin embargo, a Wall Street, y la bolsa de Nueva York cerró otra vez a la baja.



“El paquete de crecimiento debe ser lo suficientemente grande para que haga una diferencia”, dijo Bush en un anuncio efectuado en la Casa Blanca en medio de un creciente consenso de que se necesita aplicar un estímulo a la economía para alejar la recesión. El 1% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos equivale a unos 140,000 millones de dólares.



Wall Street baja por cuarta vez consecutiva

NUEVA YORK / AFP

La bolsa de Nueva York volvió a caer este viernes, por cuarta vez consecutiva, con el mercado poco convencido por el plan de reanimación económica propuesto por el presidente George W. Bush: el Dow Jones perdió 0.49% y el Nasdaq, 0.29%.



El Dow Jones Industrial Average (DJIA) retrocedió 59.91 puntos a 12,099.30 puntos y el índice Nasdaq, de fuerte composición tecnológica, 6.88 puntos a 2,340.02, según las cifras definitivas de cierre. El índice ampliado Standard and Poor’s 500 cayó 0.60% (-8.06 puntos) a 1.325,19.



Ante el empeoramiento de la situación y la amenaza creciente de una recesión, el presidente estadounidense declaró el viernes que deseaba “tan pronto como sea posible” un plan de reanimación económica apoyado en bajas de impuestos y por valor equivalente al “1% del PIB”, lo que representa más de 140,000 millones de dólares.



Paquete Bush afectará economía brasileña

Brasilia / AFP

El plan de reanimación económica anunciado este viernes por el presidente George W. Bush es insuficiente y tendrá efectos en la economía brasileña, estimó la Federación de Comercio del estado de Sao Paulo (Fecomercio) en un comunicado.



Los comerciantes brasileños temen que el paquete no consiga detener efectivamente una recesión en Estados Unidos y el riesgo de contagio en otros países, lo que se traduciría en una “desaceleración en las economías de todos sus socios, lo que incluye a Brasil”, dice la nota.



Con ello, Fecomercio estima que el PIB de Brasil difícilmente crecerá el 5% que prevé el gobierno.



Brasil tiene condiciones de enfrentar exitosamente una eventual ampliación de la crisis financiera que afecta diversos mercados internacionales, aseguró esta semana el ministro brasileño de Hacienda, Guido Mantega, quien dijo que apenas si la crisis llega a la economía mundial “podríamos tener alguna consecuencia”.



Avanza negociación tico-china para exploración petrolera

SAN JOSÉ / AFP

El gobierno de Costa Rica anunció que está finiquitando un plan con China para emprender exploraciones petroleras en el Caribe, y que estudia un contrato con la estadounidense Mallon Oil para la misma actividad en la zona norte del país.



El anuncio provocó este viernes la reacción de organizaciones ecologistas que en el 2002, durante el gobierno del ex presidente Abel Pacheco, habían logrado que se declarara una moratoria de la exploración petrolera.



El ministro del Ambiente, Roberdo Dobles, afirmó a la prensa que se trabaja en “los detalles técnicos” del plan, que estarán a cargo de la estatal Corporación Petrolera Nacional de China.



Dobles aseguró que el plan contempla una “política de salvaguarda ambiental” y que “no se podrá explorar en áreas protegidas ni en reservas indígenas y se hará una exigencia de estándares ambientales altos”.