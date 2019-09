Clinton y Romney triunfan en Nevada

La senadora demócrata Hillary Clinton logró este sábado su segundo triunfo en la carrera a la Casa Blanca en los caucus de Nevada (oeste), donde un 25% de la población es hispana y donde el republicano Mitt Romney obtuvo su tercer éxito, a la espera de los resultados de Carolina del Sur.



“Ésta es una enorme victoria para Hillary. Es un gran día”, se exclamó Terry McAuliffe, director de campaña de la senadora que infligió en Nevada su segunda derrota consecutiva a su joven rival Barack Obama, que había empezado con un triunfo en Iowa (centro) el proceso de selección de los candidatos para las elecciones presidenciales de noviembre.



Con el 88% de los votos escrutados, la senadora venció con el 51%, frente a 45% para Obama, 46 años, que trató de cuestionar con su mensaje de cambio el liderazgo de la ex primera dama, 60 años, en un estado donde entró en escena el electorado hispano, que puede ser determinante en las elecciones del 4 de noviembre.



La ex primera dama, que ya había ganado en New Hampshire, logró imponerse en Nevada, pese al apoyo brindado a Obama por el potente sindicato hotelero de dicho estado, donde se encuentra la ciudad turística de Las Vegas, y cuyos miembros son mayoritariamente latinos.



En esta oportunidad, la votación demócrata no tuvo lugar en las urnas, sino en los caucus: asambleas de electores donde se designa públicamente a los delegados que representarán a cada candidato en la convención nacional del partido, de la que surgirá el nombre de quien disputará la Presidencia.



Para facilitar la participación de los empleados de los casinos, que trabajan el sábado, los demócratas organizaron caucus en nueve casinos de Las Vegas.



Entre los republicanos, Romney se anotó en Nevada su tercer triunfo después de Michigan y Wyoming, recuperándose así de las dos severas derrotas sufridas nada más empezar en los caucus de Iowa, donde lo derrotó el bautista Mick Huckabee, y en las primarias de New Hampshire, donde ganó John McCain.



“La gente de Nevada votó por el cambio en Washington”, se congratuló el candidato mormón que logró una amplia victoria con el 52% de los votos, frente a 13% para McCain y 13% para Ron Paul, según resultados parciales.



A excepción del ex gobernador de Massachusetts, los otros candidatos republicanos concentraron sus esfuerzos en las primarias de Carolina del Sur (sureste), cuyos resultados todavía se desconocen.



Los demócratas volverán a verse las caras precisamente en ese estado el próximo sábado, mientras los republicanos disputarán otra primaria importante en Florida (sureste), antes del llamado “supermartes” del 5 de febrero, cuando más de una veintena de estados designarán sus candidatos.



En Carolina del Sur, los diferentes candidatos republicanos se enfrentaron sobre el tema de la inmigración ilegal.



Por un lado, el senador McCain aboga por una regularización de los indocumentados bajo condiciones como el pago de una multa o aprender inglés, mientras Romney defiende una línea dura y se opone a lo que considera una “amnistía” para los ilegales.



McCain busca una revancha de las primarias de 2000, cuando debió abandonar la liza, frente al futuro presidente George W. Bush.



Pero su adversario principal, el ex gobernador de Arkansas Mike Huckabee, le pisa los talones en las encuestas y tiene su campaña enfocada en la derecha cristiana y especialmente en los evangélicos, muy influyentes en el sur de Estados Unidos.



Este ex pastor bautista, ganador en Iowa, dijo que si llega a la Casa Blanca modificará la Constitución para prohibir el aborto y el matrimonio entre homosexuales.