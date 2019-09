España detiene a quince terroristas islámicos

La Guardia Civil española detuvo este sábado en Barcelona (noreste) a 15 presuntos islamistas de un grupo radical bastante organizado que podía estar preparándose para atentar en la Ciudad Condal, anunció el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.



La “operación contra el terrorismo islamista radical”, que aún sigue abierta, se ha saldado hasta el momento con la detención de 15 personas --12 pakistaníes, dos hindús y una última persona de la que no se ha comunicado su nacionalidad--, y la incautación de componentes para la fabricación de explosivos.



Se trata de un grupo de carácter “radical islamista con un nivel importante de organización” que ya habría superado “la radicalización ideológica y se estaría planteando abastecerse de material para fabricar explosivos y, por tanto, para llevar a cabo acciones violentas”, dijo Ru-balcaba.



En los registros se ha encontrado “diverso material que puede formar parte de explosivos o que puede ser utilizado para fabricar explosivos”, explicó el ministro durante una conferencia de prensa.



Entre el material confiscado figuran cuatro temporizadores (sistema de control de tiempo que permite activar una carga explosiva), así como ordenadores y diversos equipos informáticos, agregó.



Esta “operación contra el terrorismo islamista radical” ha sido posible gracias a una investigación conjunta de la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), los servicios secretos españoles, que también recibieron informaciones de los servicios de inteligencia de otros países.



Estas informaciones apuntaban a que “pudiera estar preparándose alguna acción terrorista en suelo español, en concreto en Barcelona”, añadió el ministro.



Tras recibir estos informes, la Guardia Civil detectó “un grupo organizado que estaría aprovisionándose de material susceptible de formar parte de explosivos”, por lo que decidió actuar con cinco registros en el barrio del Raval, cerca del centro de Barcelona, donde viven numerosos inmigrantes musulmanes.



El grado de implicación de los detenidos es variable y es posible que algunos no tengan nada que ver con el asunto, según Rubalcaba.



Paralelamente, según la página web del diario El País, los servicios secretos españoles han advertido a Francia, Portugal y el Reino Unido del riesgo de atentados en sus territorios con motivo del próximo viaje a Europa del presidente paquistaní, Pervez Musharraf.



Células “itinerantes” compuestas principalmente por “ciudadanos paquistaníes” estarían preparándose para cometer esos atentados, que también tendrían España por objetivo, de “manera inminente”, según El País, que cita fuentes próximas del CNI.



Musharraf inicia el domingo una gira europea que le llevará a Bélgica, Francia, Gran Bretaña y al foro económico de Davos en Suiza, cuando su país es presa de una crisis política y una ola de violencia islamista.



No es la primera vez que se llevan a cabo este tipo de operaciones contra el terrorismo islámico en Barcelona y su región, Cataluña.



En mayo de 2007, se desmanteló en esta región una red de adoctrinamiento, reclutamiento de combatientes y financiamiento de organizaciones terroristas norteafricanas e iraquíes durante una operación en la que se detuvo a 15 personas, entre ellas 13 marroquíes y dos argelinos.