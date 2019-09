El mundo al día Jorge Eduardo Arellano

19 Enero 2008 |

7:50 p.m. |

Gobierno de Kenia y oposición aceptan nuevas negociaciones

Nairobi / EFE

El comisario europeo de Desarrollo y Ayuda Humanitaria, el belga Louis Michel, declaró ayer en Nairobi que tanto el gobierno de Kenia como la oposición están dispuestos a sentarse de nuevo a la mesa de negociaciones para limar diferencias y encontrar una solución pacífica que ponga punto final a la crisis que atraviesa Kenia. Michel se entrevistó con el presidente keniano Mwai Kibaki, así como con el vicepresidente Musyoka Kalonzo y los principales ministros del Ejecutivo, y también conversó con el líder del Movimiento Democrático Naranja (ODM), Raila Odinga.



Hamás revela detención de suicida que iba a matar a Haniye

Gaza / EFE

El movimiento islámico Hamás dio a conocer ayer la detención esta semana de un supuesto suicida, cuyo objetivo era atentar contra la vida de su dirigente y máximo gobernante en Gaza, Ismail Haniye. Así lo informó Said Siam, ex ministro del Interior en el gobierno legítimo de Haniye hasta su cese en junio de 2007. “Había un plan para que un suicida con un chaleco explosivo asesinara a Haniye mientras rezaba en la mezquita”, sostuvo Siam, quien reveló que el supuesto atacante está bajo arresto, aunque no dio su identidad.



Adolfo Nicolás es el nuevo influyente “Papa negro”

Roma / EFE

El español Adolfo Nicolás, considerado un hombre “universal” por sus estudios en Europa y su larga experiencia en Asia, fue elegido ayer el nuevo Superior de los jesuitas, el poderoso e influyente “Papa negro”. Los 217 electores, reunidos desde el pasado 7 de enero en su 35 Congregación General, eligieron en la segunda votación (al superar los 109 votos requeridos) a Nicolás, nacido en Palencia el 29 de abril de 1936, pero con 46 años a sus espaldas de misión en Asia.



Jefe de Estado Mayor: “Rusia puede lanzar ataques preventivos”

Moscú / EFE

El jefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas rusas, general Yuri Baluyevski, advirtió ayer de que en caso de amenazas a la seguridad de Rusia y sus aliados, el país puede lanzar ataques preventivos. “No tenemos la intención de atacar a nadie, pero todos nuestros socios deben entender que, en caso de necesidad, para la defensa de Rusia y sus aliados se emplearán las Fuerzas Armadas, tanto de forma preventiva como con el uso de armas nucleares”, dijo Baluyevski, citado por la agencia oficial Itar-Tass.



Ejército pakistaní captura a cincuenta talibanes

Lahore, Pakistán / EFE

El Ejército aseguró ayer que ha capturado a unos 50 insurgentes en el cinturón tribal paquistaní, entre ellos algunos “líderes” talibanes, y que sus tropas han “limpiado” de islamistas una región cercana al fuerte militar que los integristas habían tomado el pasado día 15. Según un comunicado militar, 40 insurgentes fueron detenidos en una operación en Chaghmalai, en la región tribal de Waziristán del Sur, cerca de Afganistán, donde una cuarentena de islamistas y siete militares habían muerto en los duros combates que precedieron a la toma del fuerte de Sararogha.



Mueren dos milicianos en incursión israelí en Gaza

Gaza / EFE

Dos milicianos islámicos murieron y otros tres resultaron heridos ayer, en una incursión por tierra del Ejército israelí en el norte de la franja de Gaza. La incursión, en el quinto día de una ofensiva israelí para tratar de frustrar el disparo de cohetes contra su territorio, se centró en los alrededores del campo de refugiados de Yabalia, el más grande de la región.



Anuncian gobierno de coalición en Tailandia

Bangkok / EFE

El partido de los aliados del depuesto ex primer ministro tailandés Thaksin Shinawatra anunció ayer la composición del nuevo Gobierno de coalición, del que serán parte hasta seis formaciones políticas, informaron medios locales.



La coalición tiene una mayoría de casi 300 escaños en el Parlamento, liderada por el Partido del Poder Popular (PPP), que sucede al ilegalizado Thai Rak Thai de Shinawatra, exiliado en el Reino Unido desde que fue desalojado del poder por un golpe militar incruento en septiembre de 2006.



Mueren 27 rebeldes tamiles en combates con Ejército de Ceilán

Nueva Delhi / EFE

Unos 27 rebeldes tamiles y un soldado ceilanés murieron en las últimas 24 horas en combates librados en el tercio septentrional de la isla, aseguró ayer el Ministerio ceilanés de Defensa. Doce miembros de la guerrilla de los Tigres para la Liberación de la Patria Tamil (LTTE) murieron ayer en el distrito norteño de Mannar, donde las tropas ceilanesas “destruyeron” tres búnker de los tamiles, según un comunicado de Defensa.



Serbia elige hoy a su nuevo presidente

Belgrado / EFE

Los ciudadanos serbios deberán elegir hoy a un nuevo jefe del Estado entre nueve candidatos, en un momento de difíciles retos, cuando la mayoría albanesa de Kosovo se prepara a proclamar de forma unilateral la independencia de esta provincia serbia.