La política colombo-francesa Ingrid Betancourt fue encadenada por las FARC para castigar la fuga que protagonizó durante cinco días con otro de sus compañeros, revela el libro "Mi fuga hacia la libertad" del policía John Pinchao, que el año pasado se escapó de esa guerrilla.



"La tenían entre dos guerrilleros, uno era muy pequeño y el otro era el negro 'Efrén', ella se resistía, pero terminaron por ponerle la cadena a la fuerza", narra Pinchao en uno de los capítulos del libro divulgado por el diario El Tiempo de Bogotá.



Igual castigo sufrió su compañero de malograda fuga, el ex senador Luis Eladio Pérez, próximo a cumplir siete años en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FRAC, marxistas), en tanto que la ex candidata presidencial Betancourt está por cumplir seis años el próximo 23 de febrero.



Varios intentos de fuga

De acuerdo con Pinchao, que escapó en mayo pasado, Betancourt le pidió a una guerrillera --la segunda al mando de los insurgentes que custodiaban a los secuestrados-- que no dejara que la encadenaran pero ésta le respondió: "cállese que usted no tiene moral".



En el capítulo publicado por El Tiempo no se precisa la fecha en que ocurrió ese episodio, pero tras su fuga Pinchao ya había revelado que Betancourt había intentado escapar en los primeros años de su cautiverio.



Pinchao también narra otro episodio según el cual un guerrillero intentó sobrepasarse con Betancourt aprovechando que ésta se alejó del campamento hacia el lugar dispuesto a modo de sanitario que los guerrilleros le habían hecho para uso exclusivo de ella, a diferencia de los otros secuestrados.



Según Betancourt le contó después a Pinchao, el guerrillero 'Pata' "salió de entre el monte y se le abalanzó con intenciones de tocarla abusivamente, ella le lanzó una cachetada mientras lograba salir de ese lugar. 'Pata' quedó ofendido y después se portó como un maldito salvaje", puntualizó Pinchao.



Entre la inóspita selva

De acuerdo con la narración, Betancourt y Pérez se fugaron "una noche oscura y lluviosa", pero no lograron su cometido porque Pérez se enfermó y se les acabaron las pocas provisiones que llevaban para buscar la libertad a través de la espesa e inhóspita selva.



Ante esa situación se vieron obligados a pedir ayuda a unos pescadores que pasaban por el lugar, agrega Pinchao en el libro y continúa: "se acercaron y se llevaron la sorpresa de que eran guerrilleros. Les dijeron 'súbanse, gran hijo de puta y los llevaron al campamento de nuevo".



Un campamento que para entonces ya estaba cercado con una alta alambrada de púas, de acuerdo con la narración que hace Pinchao, quien hacía parte del grupo de más de 40 secuestrados que las FARC proponen canjear por unos 500 rebeldes presos.