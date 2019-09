Uribe desea solución para rehenes sin recrudecimiento del terrorismo

El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, indicó hoy que se está buscando una solución para los rehenes de las FARC "con el cuidado de que esto no recrudezca las acciones terroristas contra el pueblo colombiano".



"Colombia es un país que está ganando esta batalla contra el terrorismo", subrayó Uribe, antes de recibir en la legación colombiana en París a familiares de Ingrid Betancourt, rehén de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desde febrero de 2002.



Los esfuerzos para la liberación de los rehenes de las FARC, en primer lugar Betancourt, centrarán la reunión de Uribe mañana en el Elíseo con su colega francés, Nicolas Sarkozy, para quien la liberación de la cautiva colombo-francesa es una prioridad.



El presidente colombiano llegó hoy a París, primera etapa de una gira europea que le llevará también a Bruselas, España y Suiza.



Labor de facilitación

En víspera del viaje, Uribe anunció que ha restablecido la "labor de facilitación" de España, Francia y Suiza en la búsqueda de un acuerdo humanitario para la liberación de los rehenes de las FARC.



Encuentro con Sarkcozy

Uribe avanzó hoy que en su encuentro con Sarkozy se tratará de todos los aspectos del caso de Betancourt e insistió en que Colombia ha hecho "muchísimos esfuerzos" a favor de la liberación de los rehenes.



"El primer esfuerzo" fue un cambio en la política ya que, dijo, a él lo eligieron con un programa según el cual no se iba a negociar con las FARC.



Recordó que el Gobierno ha liberado a 150 miembros de las FARC y que, a petición del propio Sarkozy, se puso en libertad a Rodrigo Granda, uno de sus líderes, y se han ofrecido cien millones de dólares para los guerrilleros que entreguen sus armas.



El presidente colombiano subrayó que "tenemos una política de seguridad democrática" y que la solución al asunto de los rehenes se tiene que conseguir "sin renunciar a esta política".



Preguntado con insistencia sobre qué va a hacer para conseguir que Betancourt recupere la libertad, respondió que "no se puede ignorar todo el problema", como que las FARC cometen asesinatos, y que también "hay 700 colombianos secuestrados" en manos de esta guerrilla.