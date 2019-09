Fidel Castro electo de nuevo como diputado

El futuro político de Fidel Castro se definirá el 24 de febrero, cuando el Parlamento, que eligieron ayer domingo los cubanos, se reúna para decidir si es relevado o reelecto al gobierno tras 18 meses de enfermedad, anunció su hermano y gobernante provisional, Raúl Castro.



Castro, de 81 años, fue electo diputado en una jornada a la que fueron convocados más de 8,4 millones de cubanos para votar por 614 diputados de una lista con igual número de candidatos, por lo que la designación se da por descontado.



En unos comicios singulares, sin campañas ni partidos, y concebidos como un apoyo a la revolución, las autoridades se movilizaron para garantizar una asistencia masiva --tradicionalmente mayor a 95%-- y minimizar el número de votos blancos o nulos. En un corte de la votación, las autoridades electorales cifraron en un 89.01% la participación a las 15:00 horas locales (20H00 GMT).



Fidel queda así habilitado para ser reelecto, porque el presidente del Consejo de Estado --Ejecutivo-- es escogido de los miembros del Parlamento, que sesionará el 24 de febrero, anunció Raúl Castro, a quien su hermano cedió el poder el 31 de julio de 2006.



Envió su voto en sobre cerrado

Sin aparecer en público debido a su enfermedad, Fidel envió su voto a su centro electoral en un sobre cerrado, en una jornada electoral dominada por la expectativa de su reelección.



“Puedo anticipar que yo voy a votar por él”, dijo el vicepresidente Carlos Lage, tras emitir su sufragio.



Votaría “con las dos manos”, dijo por su parte el jefe parlamentario Ricardo Alarcón. Si Fidel “sigue recuperándose” como hasta ahora “estará en posición de continuar ocupando sus funciones”, agregó.



Fidel Castro, que envió un mensaje a la televisión para anunciar que votó y animar a los electores, apareció el miércoles en fotos y video. No obstante, admitió ese día en un texto su “incapacidad física” de hablar en público.



“Sin dudas hay avances en su proceso de recuperación (...) y sabemos que con su constancia y esfuerzo se va a seguir recuperando. Está muy bien, como lo vimos en las fotos y videos”, aseguró Lage.



En diciembre, Fidel Castro escribió que no se aferra al poder ni se opone al paso de nuevas generaciones, y expresó apoyo a su hermano Raúl, que anunció cambios económicos para luchar contra los graves problemas del país.



“Esta elección es muy importante. Se elige un nuevo Parlamento en una etapa compleja, en la que tenemos que enfrentarnos a diferentes situaciones y grandes decisiones”, dijo Raúl Castro, de 76 años, postulado igual que su hermano por Santiago de Cuba.



Los electores, que también ratifican a 1,201 delegados provinciales, podían votar por uno, varios o todos los candidatos; pero las autoridades hicieron una intensa campaña en favor del “voto unido”, en bloque por todos los nominados.



“Hice uso del voto unido por cuestión de conciencia”, dijo este domingo Fidel Castro, que propuso ese sufragio en 1993 en el peor momento de la crisis económica tras la caída del bloque comunista.



Al llamar a la votación masiva, la presidenta de la Comisión Electoral Nacional, María Esther Reus, manifestó: “El voto unido nos ayudará a mantener nuestro sistema”.



“La revolución va a ser un fenómeno que trasciende la generación histórica”, dijo por su parte el canciller Felipe Pérez Roque.



Llamados al “voto unido”



En las calles y centros electorales fueron colocados letreros con llamados al “voto unido”. “Estoy votando así por Fidel, el futuro de la revolución y el socialismo”, expresó entusiasmada Isdelisa López, de 86 años. “Llevamos 50 años con los mismos al bate, pero hay que votar para que no haya problemas”, dijo por su parte una empleada de una panadería, que prefirió no dar su nombre.



En las parlamentarias de 2003, el voto unido fue de 91.35% de las boletas válidas; y en los comicios municipales de octubre los votos anulados y blancos sumaron 7%.



La oposición apela a la abstención y los votos no válidos por considerar las elecciones una “farsa” o “teatro” en que se participa “por miedo”.



Las urnas cerraron a las 18:00 horas locales (23H00 GMT); pero todos miran a la fecha en que se aclarará la principal incógnita del proceso, si Fidel Castro no decide antes renunciar.