El juego sigue abierto en las primarias de EU

COLUMBIA / AFP

El juego permanece muy abierto en la carrera por la nominación presidencial en Estados Unidos, aunque Hillary Clinton entre los demócratas y John McCain entre los republicanos obtuvieron valiosas victorias en las primarias desarrolladas el sábado.



La ex primera dama confirmó su repunte llevándose el sábado el caucus de Nevada (oeste), después de haber ganado la primaria de New Hampshire (noreste) así como una victoria --aunque no vinculante-- en Michigan.



En el bando republicano, Mitt Romney se impuso en Nevada (después de vencer en Wyoming y Michigan) y McCain, vencedor en New Hampshire, doblegó a Mike Huckabee en Carolina del Sur (sureste). Pero no hay nada definido aún y ninguno de los principales contendientes en ambos partidos se declara vencido.



El joven senador demócrata por Illinois, Barack Obama, que pasó de “aspirante” a favorito tras su triunfo en Iowa (centro), sufrió un segundo revés consecutivo, aunque permanece al frente en los sondeos de Carolina del Sur, cuya primaria será el sábado.