El mundo al día

Ex rehén dice que entrega de cautivos es carrera contra reloj

Bogotá / EFE

La colombiana Consuelo González de Perdomo, liberada hace diez días tras casi siete años cautiva de las FARC, dijo ayer que trajo al presidente Álvaro Uribe el mensaje de que la entrega de todos los rehenes es “una carrera contra la muerte”. En unas palabras dirigidas a sus compañeros de cautiverio a través de “Las voces del secuestro”, programa de la cadena bogotana Caracol Radio, Consuelo les contó que pudo reunirse con Uribe después de su regreso a Bogotá, el pasado 14 de enero.



Policía que huyó de las FARC narra intento de fuga de Betancourt

Bogotá / EFE

La colombo-francesa Ingrid Betancourt fracasó en un intento de fuga de las FARC por la falta de alimentos y por quebrantos de salud de Luis Eladio Pérez, quien la acompañó en esta aventura, según lo narra el policía huido John Frank Pinchao, en un libro sobre su experiencia como rehén del grupo guerrillero. El plan de la ex candidata presidencial, rehén desde febrero de 2002, y el ex senador, cautivo desde junio de 2001, terminó al quinto día de trashumancia, escribe el policía en “Mi fuga a la libertad”, uno de cuyos capítulos publicó ayer el diario bogotano El Tiempo.



Chávez llama a ciudadanía a apoyar militarización de frontera

Caracas / EFE

El presidente venezolano, Hugo Chávez, llamó a la ciudadanía de su país que habita en la frontera con Colombia a unirse a los militares y a su Gobierno para “eliminar el contrabando” de alimentos y de gasolina. “Quiero dar un aplauso a los militares que, junto al pueblo, porque el pueblo tiene que ayudar a los militares y al Gobierno a eliminar el contrabando, porque se nos va mucha comida a Colombia, mucha gasolina”, manifestó en su programa dominical de radio y televisión estatales “¡Aló, presidente!”.



Alta participación en las presidenciales en Serbia

Belgrado / EFE

La afluencia a las urnas en las primeras siete horas de votación, hasta las 13.00 GMT, alcanzó ayer en las elecciones presidenciales de Serbia el 33 por ciento, según datos de la ONG el Centro para las Elecciones Libres y la Democracia (Cesid). Según el director de esa organización no gubernamental, Zoran Lucic, es la participación más alta jamás registrada en unas elecciones en Serbia.



Nuevo aplazamiento para elección en Líbano

Beirut / EFE

El presidente del Parlamento libanés, el chií Nabih Berri, anunció ayer un nuevo aplazamiento de la reunión de la Cámara para la elección del nuevo Jefe de Estado, hasta el próximo 11 de febrero. Según la emisora de radio La Voz del Líbano, el anuncio de Berri se produjo poco después de la reunión que mantuvo con el secretario de la Liga Árabe, Amro Musa, que se encuentra en Líbano para intentar aplicar una iniciativa de paz acordada por los 22 países que componen esta organización panárabe.



Cinco muertos en nuevos choques tribales en Kenia

Nairobi / EFE

Tres personas encontraron la muerte ayer en Nairobi y dos en el oeste del país como consecuencia de nuevos enfrentamientos étnicos entre kikuyus y luos, según informaron fuentes de la policía, y que elevan la cifra de bajas mortales a 45 en cinco días. El arrabal de Huruma, al este de la capital, fue el escenario de luchas violentas en las que tres personas murieron a machetazos y otras quince resultaron heridas, tres de extrema gravedad.



Nicolás: misión de jesuitas es ante los pobres

Roma / EFE

El nuevo Superior General de los jesuitas, el español Adolfo Nicolás, explicó ayer durante la primera homilía al frente de su cargo, que la principal misión de su orden es anunciar la salvación a la “nación” de “los pobres, marginados, excluidos y manipulados”. Nicolás, que fue elegido ayer Prepósito General de la Compañía de Jesús, comenzó su discurso bromeando sobre los juegos de palabras que en estos días han aparecido en los medios de comunicación al referirse a la elección del nuevo Superior de los jesuitas.



Muere un miliciano palestino en nuevo ataque aéreo israelí

Gaza / EFE

Un miliciano palestino ha muerto y otros tres resultaron heridos ayer en un nuevo ataque aéreo israelí en el norte de la franja de Gaza, informaron fuentes médicas de la zona.



Los activistas fueron alcanzados por un misil de la Fuerza Aérea Israelí antes o después de lanzar cohetes artesanales contra el Estado judío, agregaron las fuentes. El Ejército israelí confirmó la acción sin aportar más detalles.



Activista chilena presa y en huelga de hambre, puede morir

Santiago de Chile / EFE

Patricia Troncoso, una activista por la causa mapuche presa y que está en huelga de hambre desde el 10 de octubre, se encuentra en riesgo de morir, dijeron ayer integrantes de un equipo médico independiente que la examinó. Troncoso, quien cumple una sentencia de diez años de prisión por el incendio de un bosque ocurrido en 2001 en la sureña región de La Araucanía, “está en grave, grave riesgo vital”, aseguró a radio Bío Bío la doctora Berna Castro, miembro del equipo que visitó a la mujer en el hospital de la ciudad de Chillán.