La carga tenía como destino Colombia Guardia venezolana confisca 500 toneladas de alimentos

21 Enero 2008 |

10:03 a.m. |

AFP



La Guardia Nacional de Venezuela confiscó este lunes 500 toneladas de alimentos que eran transportados por carretera hacia Colombia, en un operativo fronterizo contra el contrabando de alimentos, dijo el jefe de la Región No 1 de la GN, general Gabriel Oviedo.



Los productos alimenticios eran transportados en 18 camiones y fueron decomisados en una ruta que conduce hacia la frontera en el estado de Táchira (oeste), limítrofe con Colombia, dijo el general Oviedo al canal estatal VTV.



La operación estaba destinada a "combatir este flagelo para garantizar al pueblo venezolano su alimentación", dijo el jefe castrense.



El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció el sábado que militarizará la frontera con Colombia para frenar el contrabando, en el marco de una crisis de desabastecimiento de alimentos, causada entre otras razones por el control de precios.



Efectivos militares tomaron control de los productos de los tráilers que serán distribuidos a "precios solidarios" en la red de mercados populares, conocidos como Mercal, según las autoridades.



"Las comercializadoras son parte del problema porque trasladan productos de manera ilegal a Colombia", denunció el general Oviedo.



Las autoridades venezolanas anunciaron que un centenar efectivos militares serán desplegados este lunes desde Caracas hacia la zona fronteriza del Táchira contra el contrabando de alimentos hacia Colombia.



"He dado órdenes de que si no basta la Guardia Nacional para cuidar nuestras fronteras, carreteras y trochas, y hay que mandar al Ejército completo para parar el contrabando, se llevará", dijo el mandatario.



Chávez puso el ejemplo de que los bajos precios del abono para los productores venezolanos son aprovechados por los contrabandistas para venderlo al doble del costo en Colombia, mediante intermediarios.



El mandatario dijo que los contrabandistas sacan de Venezuela en forma ilegal productos subsidiados por el gobierno para la actividad agrícola y el consumo nacional.